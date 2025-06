PASADENA (EUA) - Fundamental na partida de estreia do Botafogo no Mundial, quando fez duas grandes defesas, uma delas aos 49 minutos do segundo tempo, o goleiro John terá uma parada duríssima nesta quinta-feira (19): conter o ataque do PSG, que estreou fazendo quatro gols sobre o Atlético de Madrid na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O goleiro do Botafogo sabe que terá muito trabalho, mas assim que saiu de campo no domingo (15), após a vitória por 2 a 1 sobre Seattle, ele fez questão de dizer que o jogo com o PSG colocará 11 contra 11 em campo. Ou seja: a despeito do poderio francês, o resultado precisará ser construído em campo.

— O mais importante era começar bem, porque agora serão dois jogos difíceis. Mas é 11 contra 11, o jogo é jogado. A gente sabe da qualidade dos adversários, mas nós também temos grandes jogadores aqui deste lado — disse o goleiro do Botafogo.

— O PSG é um adversário muito difícil, tem grandes jogadores, foi campeão da Champions League agora e goleou o Atlético de Madrid. Mas a gente tem que pensar jogo após jogo.

Pressão sofrida pelo Botafogo na estreia acende alerta contra o PSG

Para John, apesar do resultado apertado na estreia, que acendeu o alerta para o jogo do Botafogo com o PSG, o time fez uma boa partida.

— Fizemos um primeiro tempo muito bom. A gente fala 'pô, o goleiro foi bastante exigido', mas eles tiveram volume de ataque. Acabei realizando duas defesas e estou muito feliz — considerou o goleiro.

— Fizemos um grande primeiro tempo, no segundo baixamos um pouquinho as linhas, mas é normal. Bateu um pouco de ansiedade — finalizou John.