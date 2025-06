Ex-técnico relembra vitória do Botafogo sobre o PSG em 1984: ‘Jogo inesquecível’

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (19) para um dos grandes compromissos de sua história recente. O campeão da América do Sul em 2024 irá encarar o Paris Saint-Germain, vencedor da última edição da Liga dos Campeões, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da FIFA. As equipes voltam a duelar em jogo oficial após 41 anos.

Os rivais têm um único compromisso oficial, em 1984, no Torneio de Genebra. Na ocasião, o Alvinegro venceu de virada pelo placar de 3 a 1 com dois gols de Baltazar e um de Helinho. Susic abriu o placar para os franceses. O Glorioso era comandado pelo técnico Humberto Rêdes.

Em entrevista ao Lance!, Humberto relembrou o confronto na excursão do Botafogo pela Europa, comum na época e enchia os cofres em meio a momento complicado na parte financeira. Ele, que também defendeu as cores do clube como jogador na década de 1960 e comandou a Seleção Brasileira Sub-17, tendo treinado Ronaldo Fenômeno, exaltou o jogo e o título da competição na Suíça.

- O PSG não tinha o que ele tem hoje, né? Mas era um time que tinha jogadores, inclusive, da seleção francesa. Um time bom. Muito bom. E também vencemos o Everton, que depois foi campeão da Inglaterra, outro timaço. Então foi muito difícil. O Botafogo tinha contratado dois jogadores, o Baltazar, centroavante, o Robertinho, ponta pela direita. E o Botafogo foi campeão do torneio, ganhou dos dois times e ganhou bem. E ganhou do Paris Saint-Germain em jogaço, foi muito aplaudido pela torcida. Jogou muito bem - disse o ex-técnico.

- Eles, inclusive, saíram na frente do marcador. Com quatro minutos de jogo eles fizeram gol. E o Botafogo estava tão bem nesse dia, que em 20 minutos nós viramos o jogo para 2 a 1. Balthazar fez dois gols e o Helinho fez um que ele driblou a defesa toda do Paris Saint-Germain, driblou o goleiro e fez o gol. Era um ponta na esquerda que o Botafogo tinha, também jogava na ponta direita, era um jogador muito rápido. Um jogo inesquecível - completou.

O cenário, agora, é bem diferente. O PSG vive a grande fase desde o início do projeto bilionário, dominou o futebol francês levantou o troféu da Liga dos Campeões na decisão contra a Inter de Milão. Em sua estreia no Mundial, contra o Atlético de Madrid, goleada impiedosa por 4 a 0 com amplo domínio e para prepare o Botafogo.

Sob o comando de Renato Paiva, o Alvinegro terá a difícil missão de diminuir o volume de jogo da equipe francesa. Humberto Rêdes destacou o trabalho para isso, mas acredita em uma boa exibição e exemplificou sobre o sucesso recente de um time brasileiro.

- Eu acho que o futebol te dá meios de você, com um bom sistema de marcação, criar dificuldades. E aí pode até surgir uma chance de ganhar. Eu me lembro que o Tite, quando saiu daqui com o Corinthians para jogar contra o Chelsea, foi achando que poderia ganhar o jogo, embora fosse muito mais para o Chelsea. Ele ganhou de 1 a 0, com um gol do Guerrero. O jogo é mais para Paris Saint-Germain, até porque eu não acho o Botafogo no momento excepcional como do ano passado, mas vejo que pode acontecer um empate, uma inversão e o Botafogo pode ganhar o jogo. Mas claro que o favorito é o Paris Saint-Germain - finalizou.

Botafogo e PSG se enfrentam nesta quinta-feira (19) no Rose Bowl, na cidade de Pasadena, em Los Angeles, na Califórnia, às 22h (de Brasília). As duas equipes ocupam as primeiras colocações do Grupo B com três pontos, mas os franceses levam a melhor no saldo de gols (4 a 1).