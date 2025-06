Alexander Barboza, zagueiro titular do Botafogo, surpreendeu torcedores ao revelar que seu Instagram terá alguns conteúdos exclusivo para assinantes. Após o anúncio, via Instagram Stories, o jogador já fez o seu primeiro post. A assinatura que permite acesso aos conteúdos "premium" do atleta alvinegro custa R$ 7,90.

Alexander Barboza, jogador do Botafogo, anuncia conteúdos exclusivos para assinantes (Foto: Reprodução)

Como ter acesso aos conteúdos exclusivos de Barboza?

Para ficar por dentro de tudo que vai rolar no perfil oficial do jogador, é preciso se tornar um assinante da rede social Instagram.

- Com as assinaturas do Instagram, os assinantes pagam uma mensalidade para verem o conteúdo exclusivo destacado com um anel roxo. Também recebem um selo de assinante ao lado do nome para que possam se destacar nos comentários e mensagens diretas - explica a rede social.

Primeira vitória no Mundial rende bolada ao Botafogo

O Botafogo estreou no Mundial de Clubes da Fifa com vitória sobre o Seattle Sounders e encheu os cofres. O placar de 2 a 1 no Lumen Field, em Seattle, além dos três pontos no Grupo B, garantiu 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões) em premiação.

Cada vitória na fase de classificação do Mundial de Clubes vale 2 milhões de dólares, enquanto empate paga 1 milhão. A cota por se classificar às oitavas de final é de 7,5 milhões de dólares (R$ 41,3 milhões).