Reação de Xabi Alonso em Real Madrid x Al-Hilal vira assunto: ‘Vai ficar careca’

Xabi Alonso teve a reação flagrada pelas câmeras da transmissão de Real Madrid x Al-Hilal após Valverde desperdiçar a cobrança de pênalti que daria a vitória aos espanhóis. A atitude do treinador virou assunto na web. Parte dos internautas brincou dizendo que o técnico vai sofrer comandando os blancos.

Reação de Xabi Alonso em Real Madrid x Al-Hilal

"Ele vai ficar careca em duas semanas"

O Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Al-Hilal, pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (18). Os espanhóis abriram o placar com Gonzalo García aos 34 minutos da etapa inicial, enquanto os sauditas deixaram tudo igual com Rúben Neves aos 41 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos do segunda etapa, Fede Valverde desperdiçou um pênalti defendido por Bono.

O duelo também marcou as estreias de Xabi Alonso e Simone Inzaghi nos comandos de Real Madrid e Al-Hilal, respectivamente. O espanhol contou com diversos desfalques na equipe principal, enquanto o italiano conseguiu fazer com que sua equipe fosse superior e gerasse grandes chances de gols apesar da disparidade financeira entre os clubes.

O que vem por aí para Real Madrid e Al-Hilal?

No sábado (22), Real Madrid e Pachuca reeditam a final do último Intercontinental de Clubes, às 16h (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo H no Mundial de Clubes. Por outro lado, o Al-Hilal encara o RB Salzburg, às 19h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal - Mundial de Clubes

1ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18 de junho de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

🥅 Gols: Gonzalo García, 34'/1ºT (1-0); Rúben Neves, 41'/1ºT (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Vini Jr (RMA); Rúben Neves e Al-Qahtani (HIL)

REAL MADRID (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Alexander-Arnold (Lucas Vazquez), Huijsen, Asencio (Arda Güler), Fran Garica; Tchouaméni, Valverde, Bellingham (Modric); Rodrygo (Brahim Díaz), Gonzalo e Vini Jr (Victor Muñoz).

AL-HILAL (Técnico: Simone Inzaghi)

Bono; João Cancelo (Al-Yami), Koulibaly, Tambakti e Renan Lodi (Al-Harbi); Rúben Neves, Nasser Al-Dawsari (Kanno), Milinkovic-Savic; Malcom (Al-Qahtani), Marcos Leonardo (Al-Juwayr) e Salem Al-Dawsari.

