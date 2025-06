A poucos dias de estrear no Mundial de Clubes, Lautaro Martínez ainda carrega as cicatrizes da dura derrota sofrida na final da última Champions League. Em entrevista coletiva após o treino desta segunda-feira (16), o atacante argentino e capitão da Inter de Milão revelou o impacto emocional do 5 a 0 para o PSG, resultado que ainda o atormenta.

- Fiquei triste, foi difícil entender os motivos. Levei cinco ou seis dias para conseguir conversar com os meus companheiros. Naquela noite, nada era possível. Eles fizeram tudo e nós... não fomos nós, não fomos um time. É futebol. Agora temos que seguir em frente, mesmo que isso ainda esteja na minha cabeça - confessou Lautaro.

Recuperação emocional e foco no Mundial

O camisa 10 da Inter disse que buscou ajudar o grupo a virar a chave emocionalmente após mais um vice, relembrando conversas internas no vestiário.

- Assim como o Chivu (novo técnico da equipe), também conversei com os jogadores. Disse que é preciso estar forte mentalmente. É o último esforço antes das férias. Um último pedaço de estrada a percorrer - afirmou o capitão.

Além da frustração continental, a Inter também terminou em segundo lugar no Campeonato Italiano, perdendo o título para o Napoli por apenas um ponto. Apesar disso, Lautaro vê a temporada com olhos positivos.

- Estou triste por não ter levantado nenhum troféu, mas não posso dizer que foi uma temporada negativa. Fizemos grandes jogos, crescemos como equipe. Isso deve servir de impulso. Somos a Inter, somos maduros, e queremos disputar esse Mundial de Clubes com tudo. Eu quero colocar toda a minha energia nisso. Não há mais espaço para olhar para trás - declarou.

Lautaro Martínez nas fotos oficiais com o uniforme da Inter de Milão para a final da Champions League (Foto: Reprodução/Champions League)

Estreia contra o Monterrey

A Inter de Milão estreia no Grupo E da competição nesta terça-feira (17), às 22h (de Brasília), contra o Monterrey, no tradicional Rose Bowl, na Califórnia. A equipe italiana busca o título inédito e encara o torneio como uma chance de redenção após mais uma temporada sem conquistas.

Confira os jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes

📅 Terça-feira, 17 de junho

🌍 Monterrey x Inter de Milão

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Rose Bowl Stadium, Los Angeles, EUA

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

⚽ Grupo E

🕐 16h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

