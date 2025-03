Presidente do León crava se James disputará o Mundial por outra equipe

A exclusão do León, do México, do Mundial de Clubes da Fifa ainda repercute na imprensa internacional. O clube havia contratado o meio-campista James Rodríguez para ser um dos astros da equipe na competição. Com a desclassificação, surgiram rumores de que o jogador possa reforçar o Pachuca.

O Grupo Pachuca, liderado pelo empresário Jesús Martínez Patiño, controla diversos clubes de futebol ao redor do mundo. Recentemente, o presidente do grupo se reuniu com representantes da Fifa para explicar que as equipes são geridas de maneira independente, mas não obteve sucesso em reverter a decisão.

Em entrevista à ESPN, o presidente descartou a possibilidade de James Rodríguez ser emprestado ao Pachuca para a disputa da competição e segue cobrando a revisão da decisão da FIFA.

"Não, eu creio que não. [...] O que queremos é aquilo que conseguimos dentro de campo, com futebol, com paixão, e não de forma política fora dele”, disse.

León, de James Rodríguez, está fora do Mundial de Clubes (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Flamengo aguarda decisão da Fifa para conhecer adversários no Mundial

A exclusão do León, do México, do Mundial de Clubes da FIFA impactou diretamente o Flamengo. Com essa decisão, o Flamengo, um dos quatro representantes brasileiros no Mundial, aguarda a definição de seu adversário no grupo, que já conta com Chelsea e Espérance de Tunis.

A FIFA ainda não anunciou o substituto do León, mas três equipes já se colocaram à disposição para ocupar a vaga: América (México), Alajuelense (Costa Rica), Philadelphia Union (Estados Unidos) e Los Angeles FC (Estados Unidos).