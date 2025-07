Vini Jr joga hoje? Confira a provável escalação do Real Madrid

O Real Madrid vai à campo nesta quarta-feira (9) para enfrentar o PSG na segunda semifinal do Mundial de Clubes, e para tentar carimbar a vaga na final contra o Chelsea, o treinador Xabi Alonso precisará contar com toda força disponível no elenco, inclusive do atacante Vini Jr.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira a possível escalação do Real Madrid

Dentre os jogadores inscritos neste Mundial de Clubes, Xabi Alonso só não poderá contar com a presença de Dean Huijsen, que foi expulso nas quartas de final contra o Borussia Dortmund. Portanto, a provável escalação do Real Madrid deve ser composta por:

continua após a publicidade

Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rudiger, Fran García; Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Guler, Jude Bellingham; Kylian Mbappé, Vini Jr.

Ídolo do Real quer ver time sem Vini Jr; entenda

Na última terça-feira (8), Pedja Mijatovic, ídolo do Real Madrid, sugeriu que Xabi Alonso escale uma equipe sem Vini Jr, justamente para dar lugar a Kylian Mbappé.

continua após a publicidade

- Gonzalo ou Mbappé? Por que não os dois… sem Vinicius? Gonzalo está em uma sequência impressionante e seria um pecado tirá-lo agora, quando ele suportou tudo, jogou muito bem e marcou muitos gols - começou Mijatovic.

- Vinicius é um grande jogador, mas com Mbappé recuperado e Gonzalo em uma sequência impressionante, não acho que precisamos reinventar a roda agora, e Xabi Alonso sabe disso muito bem - completou o ex-jogador.

Vini Jr foi eleito o melhor jogador da partida na vitória do Real Madrid contra o RB Salzburg, ainda na fase de grupos (Foto: Reprodução / X)

PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Mundial de Clubes

PSG e Real Madrid se enfrentam em duelo válido pelas semifinal do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV, da CazéTV e da DAZN. ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.