Em entrevista à CNN Esportes, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, destacou a saúde dos jogadores como prioridade, apesar da expansão do calendário do futebol. Em meio às ações judiciais movidas pelo sindicato mundial de jogadores contra a ampliação do Mundial de Clubes neste ano e à preparação para a Copa do Mundo de 2026, Infantino afirmou que a FIFA está "constantemente atenta" ao calendário. Ele também lembrou da criação, em outubro, de uma força-tarefa focada no bem-estar dos atletas, liderada pelo ex-treinador Arsène Wenger.

- Wenger é um dos melhores, melhores treinadores e gestores do futebol no mundo e está analisando tudo isso quando se trata do Mundial de Clubes da FIFA (...) É uma competição que acontece uma vez a cada quatro anos. O vencedor joga sete jogos – o que é como um jogo e meio, quase, a mais por ano – disse Infantino.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, fala em evento em Los Angeles (Foto: Reprodução)

O presidente da FIFA apontou que o verdadeiro problema está na má distribuição de partidas entre os clubes. Segundo ele, apenas um número baixo de equipes disputa uma quantidade elevada de jogos por avançar nas fases finais de várias competições.

- O que acontece no futebol mundial é que há muitos jogos para muito poucas equipes, muito poucos jogadores. Aqueles que chegam talvez às fases finais de todas as competições – o que novamente é muito raro porque geralmente uma equipe ganha talvez uma competição, mas não ganha todas – então, no geral, isso se equilibra bastante - afirmou o presidente.

Em outubro, a Supporting Professional Footballers Worldwide (FIFPRO) entrou com uma queixa junto à Comissão Europeia, alegando que o calendário internacional do futebol está “excessivamente saturado” e representa uma ameaça à segurança e ao bem-estar dos jogadores, entre outras preocupações levantadas pela entidade.

O formato anterior, que agora foi renomeado como Copa Intercontinental da FIFA, permanece no calendário, mas como um torneio eliminatório simples com duração de apenas 10 dias, em contraste com o novo modelo de um mês de competição. Para dar ainda mais prestígio ao torneio, além do prêmio de US$ 1 bilhão, um novo e deslumbrante troféu será disputado. Gianni Infantino descreve a peça como o "troféu mais incrível de todos os esportes", destacando sua forma única, que se abre com uma chave e se assemelha a um giroscópio dourado.

O presidente da FIFA ainda ressaltou que o torneio expandido proporcionará aos fãs a chance de ver grandes nomes do futebol mundial reunidos em um único lugar, incluindo estrelas como Vinicius Júnior, Kylian Mbappé, Lionel Messi, e outros.

- Criamos uma nova Copa do Mundo porque o futebol, da forma como está organizado, de um lado você tem os países e do outro lado você tem as equipes, os clubes - explica Infantino - Temos uma Copa do Mundo para os países, e não tínhamos uma Copa do Mundo para os clubes. - concluiu o presidente.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao lado de Gianni Infantino (Foto: Jim Watson/AFP)

A primeira edição do Mundial de Clubes em seu novo formato ampliado será realizada nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Diferente das versões anteriores, que reuniam apenas sete equipes, o torneio de 2025 contará com 32 clubes e será disputado em formato semelhante ao da Copa do Mundo de seleções, com fase de grupos seguida por mata-mata.