Sindicato aciona Fifa na Comissão Europeia contra calendário; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 16:10 • Rio de Janeiro

O sindicato internacional de jogadores (Fifpro) da Europa e algumas das principais ligas do continente apresentaram uma queixa formal à Comissão Europeia contra a Fifa por sua “imposição do calendário internacional de partidas”, sobretudo à Copa do Mundo de Clubes, prevista para ser realizada pela primeira vez no ano que vem.

Em comunicado, a Fifpro apontou para “preocupações generalizadas levantadas publicamente por jogadores sobre o impacto que um calendário de futebol insustentável tem em sua saúde, bem-estar e longevidade de carreira”.

Há algumas semanas, às vésperas da primeira rodada da Uefa Champions League, jogadores de diferentes times reclamaram da ampliação do número de jogos da principal competição de clubes da Europa. O Mundial do próximo ano também tem sido motivo de polêmica desde que foi anunciado, uma vez que está programado para acontecer ao término da temporada europeia, quando tradicionalmente acontecem as férias dos jogadores.

“O comportamento da Fifa também ameaça a sustentabilidade econômica e social e a estabilidade de importantes competições nacionais que têm sido apreciadas por gerações por fãs na Europa e ao redor do mundo”, considera a Fifpro

Em coletiva de imprensa realizada em Bruxelas, executivos da Fifpro e das ligas europeias declararam que a Fifa “mantém papéis conflitantes como órgão regulador e organizador de competições, o que dá origem a um conflito de interesses”.

“As regras e conduta da FIFA ficam muito aquém do que é exigido pela lei da UE e prejudicam os interesses econômicos das ligas nacionais e a saúde e segurança dos jogadores no futebol europeu”, informa a Fifpro em comunicado.

O Lance! pediu um posicionamento à Fifa sobre o caso, mas ainda não houve retorno. O espaço segue aberto.