Em um confronto pelas quartas de final da Liga dos Campeões da África, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, venceu o Espérance, da Tunísia, por 1 a 0 no Estádio Loftus Versfeld. No entanto, o que mais chamou a atenção durante a partida não foi o resultado, mas sim a confusão generalizada entre torcedores das duas equipes.

Mamelodi Sundowns enfrenta o Fluminense no Mundial (Foto: Reprodução/Instagram)

O jogo, que atraiu a atenção de alguns torcedores brasileiros, devido aos times africanos serem adversários diretos de Flamengo e Fluminense no Mundial de Clubes 2025, foi marcado por cenas de violência nas arquibancadas. Torcedores do Mamelodi Sundowns e do Espérance protagonizaram um confronto no estádio.

Os torcedores do Espérance, em meio ao tumulto, precisaram fugir rapidamente do setor do estádio destinado a eles, com um torcedor chegando a ficar pendurado na arquibancada enquanto tentava escapar da confusão.

Diante da gravidade da situação, a segurança do estádio teve que isolar a torcida do Espérance, conduzindo-a para o gramado, onde os torcedores puderam aguardar em segurança a saída do local. Felizmente, a confusão não resultou em incidentes mais graves, mas gerou grande preocupação entre as autoridades locais, que reforçaram as medidas de segurança durante o restante da partida.

Confrontos no Mundial de Clubes

O Mamelodi Sundowns, vencedor do duelo, será o adversário do Fluminense no Mundial de Clubes de 2025, no dia 25 de junho, às 16h (de Brasília). Integrante do Grupo F, o time sul-africano enfrentará o time carioca na última rodada da fase de grupos.

Por outro lado, o Espérance terá pela frente o Flamengo na estreia da competição, no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília). A equipe tunisiana integra o Grupo D e será um adversário de peso para o Rubro-Negro.