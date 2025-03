Presidente da Fifa revela para Trump os favoritos ao título do Mundial de Clubes 2025

Gianni Infantino, presidente da Fifa, revelou para Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quem são os favoritos para vencer o Mundial de Clubes 2025. Os dois se encontraram nesta sexta-feira (7), na Casa Branca. O país norte-americano será sede da maior competição de futebol do planeta em 2026, a Copa do Mundo. Mas antes disso, neste ano, os EUA vão sediar a primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes, apelidado de Super Mundial.

- Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, os alemães, PSG, os franceses. Os maiores estão sempre lá, e esses clubes são multinacionais, têm jogadores de todos os países - disse Infantino.

Entenda o que está por trás da amizade entre Trump e o presidente da Fifa

Sede dos dois próximos principais torneios de futebol do planeta, o Mundial de Clubes 2025 e a Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos têm ganhado atenção especial do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Nos últimos meses, o dirigente tem cumprido uma série de agendas no país e se aproximou bastante do presidente americano, Donald Trump. No encontro mais recente, realizado na Casa Branca na sexta-feira (7), Infantino apresentou o troféu do Mundial deste ano a Trump no gabinete presidencial.

A aproximação entre os dois começou ainda em janeiro, antes mesmo da posse de Donald Trump para o novo mandato. O encontro aconteceu em Mar-a-Lago, na Flórida, onde o presidente norte-americano costuma passar seus períodos de descanso.

Três dias depois, Gianni Infantino esteve entre os convidados de Trump para a cerimônia de posse. O presidente da Fifa teve o nome mencionado pelo norte-americano em um dos discursos, fato que se repetiu dias depois quando Donald Trump discursou por videoconferência no Fórum Econômico de Davos, onde Infantino também se fez presente.

Todas as aparições entre os dois são documentadas pelo próprio presidente da Fifa e publicadas no seu perfil no Instagram.



Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)