O presidente da Fifa voltou elogiar os clubes e países da América do Sul no Mundial de Clubes de 2025. Gianni Infantino falou sobre a presença massiva de equipes e jogadores do continente na competição e elogiou a Conmebol pelo trabalho recente.

A América do Sul é o continente com o maior número de times no Mundial de Clubes. Quatro equipes são do Brasil, país com mais representantes no torneio. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os quatro últimos campeões da Libertadores. A Argentina aparece com os arquirrivais River Plate e Boca Juniors, que garantiram suas vagas pelo ranking de clubes da Conmebol.

Além das equipes, os jogadores da América do Sul também foram destacados pela presença massiva no torneio. Serão mais de 300 atletas do continente sul-americano no Mundial de Clubes, dado que também foi relembrado pelo presidente da Fifa no 80º congresso da Conmebol, que aconteceu na quinta-feira (10).

Gianni Infantino revela país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 (Foto: Manan Vatsyayana/AFP)

— Nenhuma confederação está contribuindo com mais jogadores para o torneio do que a Conmebol. São 312 jogadores de nove países sul-americanos atuando em cinco continentes. É incrível, parabéns. O mundo verá a paixão e o talento dos seis clubes classificados — disse.

Infantino também destacou o estilo de jogo no continente ao afirmar que "é um dos grandes impulsionadores para o desenvolvimento do esporte". O presidente da Fifa relembrou o título da Argentina na Copa do Mundo de 2022, conquistado na decisão contra a França.

O presidente da Fifa não falou apenas sobre o Mundial. Infantino também destacou e parabenizou a Conmebol e as 10 associações-membro da Fifa pela luta contra o racismo no continente sul-americano.

Gianni Infantino e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF (Foto: Divulgação/ Fifa)

— Proteger os jogadores dos piores casos de racismo e descriminação na sociedade em geral é um desafiou do qual nunca devemos nos esquivar — afirmou.

Confira o calendário das equipes brasileiras durante a primeira fase do Mundial de Clubes:

Palmeiras

🌏 Palmeiras (BRA) x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Palmeiras (BRA) x Al Ahly (EGY)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quinta, às 13h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo A)

📅 23 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

Botafogo

🌏 Botafogo (BRA) x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field

🌏 Paris Saint-Germain (FRA) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl Stadium

🌏 Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl Stadium

Flamengo

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 A definir x Flamengo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

Fluminense

🌏 Fluminense (BRA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Fluminense (BRA) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Fluminense (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium