A FIFA anunciou nesta semana a liberação de novos lotes de ingressos para todos os jogos do Mundial de Clubes 2025, diante da alta demanda e do crescente interesse dos torcedores pelo torneio. A competição, que será disputada nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho, contará com 32 clubes das seis confederações continentais e definirá, pela primeira vez, o campeão mundial oficial reconhecido pela entidade.

Até o momento, oito partidas já estavam com ingressos esgotados, incluindo o aguardado confronto entre Flamengo e Chelsea, terceiro jogo mais vendido da competição. Os outros duelos que registraram lotação máxima foram:

Bayern de Munique x Auckland City

Boca Juniors x Benfica

Real Madrid x Al Hilal

Al Ain x Juventus

Bayern de Munique x Boca Juniors

Salzburg x Al Hilal

Salzburg x Real Madrid

Agora, com a liberação de ingressos extras, torcedores de todo o mundo têm uma nova chance de garantir presença nos 63 jogos do torneio, por meio da plataforma oficial FIFA.com/tickets. Estão disponíveis ingressos para todos os setores, incluindo assentos na zona inferior dos estádios — uma das áreas mais procuradas.

A venda atraiu fãs de mais de 130 países, com destaque para os Estados Unidos, que lideram a lista de compradores, seguidos por Brasil, Argentina, México, Canadá, Alemanha, Arábia Saudita, França, Japão e Espanha.

O torneio será disputado em 11 cidades-sede: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Nashville, Miami, Nova York/Nova Jersey, Orlando, Filadélfia, Seattle e Washington D.C. A final será no dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.

MetLife Stadium vai ser o palco da final do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Reprodução/FIFA)

Além dos ingressos individuais, a FIFA também oferece pacotes especiais, que garantem prioridade na compra de entradas para a Copa do Mundo de 2026, também nos Estados Unidos, conforme disponibilidade e regras da entidade.