O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou que a entidade destinará um total de 11 milhões de dólares para o legado do Mundial de Clubes FIFA 2025. Cada uma das 11 cidades-sede do torneio receberá 1 milhão de dólares. O objetivo dos recursos é financiar a construção de minicampos da FIFA e apoiar projetos sociais que incentivem o futebol e o interesse pelo esporte nos Estados Unidos. As cidades beneficiadas são Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Filadélfia, Los Angeles, Miami, Nashville, Nova York/Nova Jersey, Orlando, Seattle e Washington.

continua após a publicidade

- Levamos muito a sério nosso trabalho social. Estamos criando a Fundação FIFA Estados Unidos e, como parte do legado deste Mundial de Clubes, vamos investir em cada cidade-sede para apoiar projetos sociais locais - afirmou Infantino.

Encontro entre o diretor do FBI, Kash Patel, e o Presidente da FIFA, Gianni Infantino (Foto: FBI Photos)

Infantino também destacou a importância de melhorar a infraestrutura para o futebol na América do Norte, observando a falta de instalações adequadas para a prática do esporte na região.

continua após a publicidade

- Temos a responsabilidade de ajudar a construir instalações em cidades onde mais são necessárias. Esperamos que muitos se juntem a nós nessa causa - declarou o presidente da FIFA.

A expectativa para o torneio cresce, e a contribuição financeira da FIFA reforça o impacto social, esportivo e econômico que o Mundial de Clubes FIFA 2025 terá tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Um estudo realizado pela OpenEconomics estimou que a competição pode gerar até 21,1 bilhões de dólares para o PIB global, com 9,6 bilhões destinados aos Estados Unidos. O torneio também deve gerar 17,1 bilhões de dólares em receita bruta e criar aproximadamente 105.000 empregos no país.

Além disso, a FIFA também anunciou uma homenagem aos profissionais de emergência e aos afetados pelos incêndios florestais que devastaram Pasadena e Altadena, na Califórnia, em janeiro. Profissionais de emergência receberão 30 mil ingressos gratuitos para os jogos do Mundial de Clubes.