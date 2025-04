Experiência é uma das chaves para o sucesso defensivo do clube italiano, dono da melhor defesa da Liga dos Campeões. Com 36 anos, o goleiro Yann Sommer é um dos pilares da defesa da Inter de Milão, que pode enfrentar o Fluminense no Mundial de Clubes, o time está no Grupo E e não encara nenhum brasileiro na primeira fase do torneio. No entanto, pode entrar no caminho do Tricolor se avançar para as oitavas de final.

continua após a publicidade

Sommer tem marca histórica na Champions League (Foto: Alexandra Beier / AFP)

O goleiro esteve em campo na vitória da Inter de Milão fora de casa sobre o Bayern de Munique pelo placar de 2 a 1 nas quartas de final da Champions League. Foi a partida de número 68 de Sommer na Liga dos Campeões, que não foi vazado em 65% dos jogos que disputou na competição.

Nenhum outro jogador com mais de 10 partidas na história da Champions League teve uma média tão alta quanto a do goleiro suíço. Na atual edição, Sommer foi titular em 10 dos 11 jogos da Inter de Milão, fez 32 defesas e sofreu apenas três gols.

continua após a publicidade

O goleiro que já esteve em três Copas do Mundo mantém seus bons números no Campeonato Italiano. Sommer teve o maior percentual de defesas (80%) na Série A de 2023/24. Em seus dois anos na Inter de Milão, o goleiro disputou 83 jogos e não sofreu gols em 45, que representam 54% das partidas que jogou pelo clube.

A Inter de Milão pode aparecer no caminho do Fluminense nas oitavas de final do Mundial, já que os classificados do Grupo E e F se enfrentam nessa fase. Se o confronto realmente acontecer, os atacantes do Tricolor precisarão de eficiência nas finalizações para bater Sommer.

continua após a publicidade



Playoffs do Mundial de Clubes 2025