Lenda do basquete compra participação minoritária do PSG

Em comunicado, o Qatar Sports Investments (QSI), fundo de investimentos do PSG, anunciou nesta sexta-feira (20) a venda de participação minoritária do clube francês ao astro da NBA Kevin Durant. O atleta atuará por meio de sua empresa de investimentos, Boardroom, e com seu sócio, Rich Kleiman.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

No PSG, Durant colaborará em iniciativas de marketing e mídia social. Segundo Nasser Al Khelaifi, presidente do atual campeão da Champions League, a lenda da NBA será acionista direto do Paris Saint-Germain e um parceiro estratégico do grupo.

Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi comemora conquista do título da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

No comunicado divulgado pelo Qatar Sports Investments, não foram informados valores ou porcentagens do acordo entre as duas partes.

— Junto ao Kevin, estamos ansiosos para desenvolver iniciativas ambiciosas que impulsionarão o

crescimento global contínuo do Paris Saint-Germain e da QSI — disse Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG.

continua após a publicidade

— Este clube tem grandes planos pela frente, e estou ansioso para fazer parte da próxima fase de crescimento — afirmou Durant.

➡️Reação de dono do PSG viraliza após derrota para o Botafogo no Mundial

Kevin Durant pode ter novo rumo na NBA

Kevin Durant pode estar de saída do Phoenix Suns. O ala não conseguiu se encaixar no elenco nesta temporada, mas virou interesse de uma das franquias mais ricas da NBA. Fontes apontam que o New York Knicks está “definitivamente” interessado.

A gigante capacidade financeira dos Knicks os torna uma força no mercado de trocas. Com pacotes que incluíram OG Anunoby, Mitchell Robinson e escolhas de draft, times de mídia como ESPN e SI sugeriram esquemas de troca que poderiam atrair Durant.

continua após a publicidade

Kevin Durant em ação contra o Houston Rockets (Foto: Barry Gossage / NBAE/ Getty Images via AFP)

A proposta ideal, segundo analistas, seria adicionar Durant ao lado de Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, formando um “Big Three” potente, com habilidade de competição imediata no Leste. Entretanto, existem obstáculos significativos: além da folha de pagamento já pesada, os Suns exigem retorno substancial, ou seja, os Knicks teriam que abrir mão de peças-chave, deixando o elenco mais fraco.

Segundo o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o interesse é real e a transação muito provável. Durante o último deadline, o clube já teria entregado uma proposta, mas o negócio não avançou.