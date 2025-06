Porto x Al-Ahly: onde assistir, horário e prováveis escalações

Porto e Ah-Ahly se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O confronto será no estádio MetLife, em Nova Jersey. Os dois clubes estão fora da zona de classificação e lutam por um 'milagre'. A partida terá transmissão exclusiva da 'CazéTV' (Youtube).

Simultaneamente, Palmeiras e Inter Miami se enfrentam na Flórida. Se as equipes empatarem, Porto e Al-Ahly estarão eliminados de qualquer forma. Entretanto, os clubes podem sonhar com uma vaga caso vençam e contem com uma derrota no outro jogo.

O Porto torce para que o Palmeiras seja derrotado. Como empataram no primeiro jogo, a equipe portuguesa teria que superar o saldo de gols da equipe brasileira, e vencer, no mínimo, por dois fols de diferença contra o adversário. Hoje os paulistas têm saldo de 2, enquanto os europeus estão com -1.

O Al-Ahly torce para que o Inter Miami seja derrotado. Como empataram no primeiro jogo, a equipe egípcia teria que superar o saldo de gols da equipe norte-americana. Hoje o time de Messi tem saldo de 1, enquanto os europeus estão com -2.

MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos (Foto: Sharon Prais/ Lance!)

Prováveis escalações:

⚽ESCALAÇÃO PORTO (Técnico: Martín Anselmi)

Cláudio Ramos; Martim Fernandes, Zé Pedro e Marcano; João Mário, Varela, Fábio Vieira, Rodrigo Mora, Gabriel Veiga e Francisco Moura; Samu Aghehowa

⚽ESCALAÇÃO AL-AHLY (Técnico: José Riviero)

El-Shenawy; Hany, Dari, Yasser Ibrahim e Karim El Debes; Romdhane, Mohamed Magdy, Fathi e Zizo; Abou Ali e Trezeguet

Tudo sobre Porto x Al-Ahly:

✅ FICHA TÉCNICA

🏆Mundial de Clubes da Fifa - 3ª rodada da fase de grupos

⚽PORTO X AL-AHLY - Grupo A

📍Estádio Nova Jersei - (nos Estados Unidos)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🚩Arbitragem: Jesús Valenzuela Sáez (VEN)

🗣️ Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

📟4º árbitro: Não divulgado