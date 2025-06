Elenco do Palmeiras canta parabéns para Maurício em estádio do Mundial; assista

MIAMI (EUA) - Maurício, meia do Palmeiras, completa 24 anos neste domingo (22), véspera do duelo contra o Inter Miami, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A 'comemoração' do aniversário foi no Hard Rock Stadium, palco do duelo, e os colegas do elenco fizeram questão de cantar parabéns durante o reconhecimento do gramado no Hard Rock Stadium.

continua após a publicidade

O jogador chegou ao Verdão em julho do último ano, e se tornou uma peça importante na equipe de Abel Ferreira. Maurício atuou em 44 partidas pelo Palmeiras, marcou 11 gols e deu quatro assistências.

Cabeça no Mundial de Clubes

O Palmeiras encara o Inter Miami nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Ambas as equipes têm quatro pontos na tabela de classificação, e o duelo vale a liderança da chave. O Verdão assegura a vaga em caso de vitória e empate. Se perder, terá que torcer por um tropeço do Porto diante do Al-Ahly, partida que acontece de forma simultânea ao clube brasileiro.

continua após a publicidade

Neste domingo, ainda em Nova Jersey, o Palmeiras treinou de olho no Inter Miami. A atividade começou de forma recreativa, com exercícios com bola, mas em ritmo leve. Foi apenas uma amostra do que viria a seguir. Abel Ferreira e sua comissão técnica focaram no aprimoramento das estratégias táticas, visando o duelo contra o Inter Miami.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Aníbal Moreno, que se recupera de um edema na coxa direita, não foi ao gramado. O volante argentino permaneceu no hotel, onde realizou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance, estrutura do Palmeiras dedicada ao cuidado dos jogadores durante o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade