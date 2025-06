CHARLOTTE (EUA) — Na véspera da decisão contra a Inter de Milão pelas oitavas do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho projetou o duelo com um discurso que mistura respeito e confiança. Em entrevista coletiva neste domingo (29), o treinador admitiu a força dos italianos, mas garantiu que o Fluminense não mudará sua maneira de jogar e que a história "dentro de campo é diferente".

O Fluminense enfrenta a Inter de Milão nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), em Charlotte, valendo uma vaga nas quartas de final.

'Se apertou, tem que quebrar'

Conhecido por gostar de times com posse de bola, Renato Gaúcho deixou claro que a ordem é não correr riscos na defesa. Ele explicou que, apesar de treinar a saída de bola, a prioridade será a segurança.

— Sou aquele treinador que gosta da posse de bola, que gosta que o jogador saia jogando. Agora, sou aquele treinador que deixa bem claro para eles: se apertou, não tem que arriscar, tem que quebrar, tem que botar lá na frente. Não adianta você querer sair jogando bonito, muitas vezes você tem que dar o chutão, porque se você perder a bola aí pode ser letal — detalhou o técnico.

'Fui xingado pela minha filha': a preparação detalhada

Renato revelou a dedicação total na análise do adversário, incluindo uma divertida história familiar.

— Eu estudei bastante. Depois do jogo que eu dei folga, quando conseguimos a classificação, muita gente saiu com as famílias, eu fiquei no hotel e até fui xingado pela minha filha. Ela foi lá no hotel me pegar para a gente sair para jantar, eu falei que não. Falei que ia assistir o jogo do nosso próximo adversário — contou, sorrindo. — Eu procurei, com muita atenção, ver aquela partida, depois eu passei para os meus jogadores, mostrei da maneira que o nosso adversário joga. O time sabe exatamente como eles jogam. Nós estamos preparados.

Favoritismo e o estilo do Fluminense

Apesar de reconhecer o status do time italiano, Renato garantiu que o Fluminense não mudará sua postura e vai lutar pela classificação.

— Todo mundo fala que a Inter é a favorita. Mas dentro do campo a história é diferente. Eu falo sempre para os meus jogadores, para respeitarem os adversários, e nós respeitamos sempre nossos adversários. Mas a gente vai jogar também. A gente sabe da força do adversário. Mas pode ter certeza que o Fluminense não vai mudar sua maneira de jogar. Então o objetivo deles é passar para a próxima fase. O objetivo do Fluminense também é passar para a próxima fase. A gente vai brigar, a gente vai lutar, durante 90 minutos ou durante 120 minutos — finalizou.