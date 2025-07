Fluminense, Chelsea e PSG estão classificados para a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, mas não é só isso que eles têm em comum. Thiago Silva, capitão tricolor, tem o nome marcado na história dos três gigantes do futebol mundial.

PSG

Foto: AFP

Após passagem importante pelo Milan, Thiago Silva chegou ao PSG em 2012/13 como uma das principais contratações da época. O zagueiro estreou no dia 18 de setembro de 2012, contra o Dínamo de Kiev, e marcou um dos gols da vitória por 4 x 1 do Paris. Esse foi o início de uma longa e vitoriosa trajetória.

Já na primeira temporada, Carlo Ancelotti, então técnico do PSG, deu a braçadeira de capitão para Thiago Silva. Inicialmente, a decisão causou polêmica na mídia francesa, mas o jogador seguiu como capitão até o fim de sua passagem pela França. No clube, o zagueiro conquistou 23 títulos e chegou à final da Champions League de 2019/20, onde o time acabou sendo derrotado pelo Bayern de Munique no jogo que marcou a última partida de Thiago Silva pelo PSG.

Chelsea

(Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Depois da saída do PSG, Thiago Silva chegou ao Chelsea a custo zero. Inicialmente, o jogador assinou com o clube inglês por uma temporada, com opção de prorrogação do contrato por mais um ano. O zagueiro chegou aos Blues desacreditado e sem muita expectativa pelo lado da imprensa e da torcida.

Não demorou muito para Thiago se tornar titular e um dos principais líderes do elenco. Aos 37 anos, o jogador foi fundamental na conquista da Champions League de 2020/21, título que ainda não havia conquistado na carreira. Além disso, foi campeão do Mundial de Clubes e da Supercopa da UEFA. Graças ao grande desempenho, Thiago Silva teve seu contrato prorrogado por mais duas temporadas e ganhou posição de ídolo do clube.

Fluminense

Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Al-Hilal no Mundial de Clubes (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Criado nas categorias de base do Tricolor, o jogador fez sua estreia pelo profissional no Juventude, em 2004. Após outros dois empréstimos para o Porto B e para o Dínamo de Moscou, Thiago Silva voltou ao Fluminense em 2006. Na primeira passagem, o jogador se tornou um dos principais zagueiros do Brasil e foi apelidado de "Monstro" pela torcida. Foi peça fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2007 e na campanha que levou o Fluminense à final da Libertadores de 2008. O grande desempenho chamou atenção do Milan, que abriu as portas para o jovem zagueiro no futebol europeu.

Depois de 16 anos na Europa, o jogador decidiu retornar ao Fluminense em 2024. Quando chegou, o clube estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. Thiago Silva foi fundamental na campanha de recuperação do Tricolor, que conseguiu permanecer na primeira divisão do Brasileirão. Nesta temporada, o zagueiro é um dos grandes nomes da campanha tricolor no Mundial de Clubes. Até as quartas, Thiago não havia feito nenhuma falta e nem tinha tomado cartão na competição. Ele é uma das principais lideranças do clube e, mesmo com 40 anos, segue como um dos melhores zagueiros do Brasil.

O Fluminense enfrenta o Chelsea na terça-feira (8), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em busca da primeira vaga na final do Mundial de Clubes.