O Chelsea terá um importante reforço para o confronto da semifinal do Mundial de Clubes contra o Fluminense. O lateral Reece James confirmou sua recuperação física em uma postagem no Instagram, tranquilizando os torcedores após ter sido retirado do time titular momentos antes da vitória sobre o Palmeiras.

James estava escalado para começar a partida das quartas de final do Mundial, mas sentiu um desconforto no aquecimento e foi substituído por Andrey Santos. Mesmo sem o lateral, o Chelsea conseguiu a vitória por 2 a 1, com gols de Cole Palmer e um chute desviado de Malo Gusto, garantindo a vaga na semifinal.

A condição física de James é sempre uma preocupação para os torcedores do Chelsea, dada sua extensa história de lesões. No entanto, o próprio jogador utilizou as redes sociais para dissipar qualquer dúvida.

Em uma foto na sauna, James publicou a legenda: "Estou em forma e bem, nos vemos terça-feira", confirmando sua disponibilidade para o jogo contra o Fluminense.

Reece James, lateral e capitão do Chelsea, estará disponível para o duelo contra o Fluminense (Foto: Reprodução)

Na última temporada, o lateral de 25 anos novamente enfrentou problemas de lesão, mas desde que retornou de seu último revés em janeiro, o inglês conseguiu se manter em forma. O técnico Enzo Maresca tem gerenciado a carga de jogos de James com muito cuidado, chegando a utilizá-lo no meio-campo em algumas ocasiões para diminuir o desgaste físico. James já atuou em três dos cinco jogos do Chelsea no Mundial de Clubes e fez 19 aparições na Premier League na última temporada, seu maior número em alguns anos.

Maresca com problemas para escalação contra o Botafogo

A volta de James é um grande impulso, mas Maresca ainda enfrenta algumas "dores de cabeça" para a escalação da semifinal de terça-feira. Moisés Caicedo retorna de suspensão, mas Liam Delap e Levi Colwill estão suspensos após receberem cartões amarelos nas quartas.

Romeo Lavia segue sendo dúvida, pois não jogou contra o Palmeiras. É provável que Tosin Adarabioyo forme dupla de zaga com Trevoh Chalobah, enquanto João Pedro pode estar cotado para sua primeira partida como titular.

