SANTA BARBARA (EUA) - Debaixo de sol forte, o Botafogo realizou na manhã deste domingo (22), hora local, o último treino em Santa Barbara antes da partida decisiva com o Atlético de Madrid. O time viaja a Pasadena à tarde, e nesta segunda-feira encara os espanhóis a partir das 12h (16h de Brasília) em busca de uma vaga nas oitavas de final.

O técnico Renato Paiva escondeu a escalação do time — o treino do sábado foi fechado e, neste domingo, houve apenas recreativo nos 15 minutos que a imprensa teve acesso — mas a tendência é que ele repita o time que venceu o PSG na quinta-feira.

Assim, o Botafogo que deverá ir a campo contra do Atlético de Madrid deve ter John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Allan, Marlon Freitas, Savarino e Artur; Igor Jesus.

Botafogo precisa ao menos empatar com o Atletico de Madrid

Líder do Grupo B, com seis pontos ganhos, o Botafogo precisa apenas de um empate para avançar às oitavas como primeiro colocado. Nesse caso, irá jogar em Atlanta e terá um dia a mais de descanso, já que o confronto está marcado para o domingo (29). Caso perca por até dois gols para o Atlético de Madrid e o PSG vença o Seattle Sounders, o time brasileiro terminará na segunda colocação e terá que ir jogar na Filadélfia. A partida, nesse caso, seria no sábado. Derrota por três ou mais gols elimina o time brasileiro.

Apesar da descontração vista no início no treinamento deste domingo, todos no Botafogo estão cientes de que o time terá um jogo complicado com o Atlético de Madrid, que precisa vencer a todo custo para ter chances de classificação. O time encerrou o Campeonato Espanhol na terceira colocação, e caiu para o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League na disputa de pênaltis.

— É mais uma montanha para escalar. Eles são um grande time, já mostraram isso também — disse o técnico Renato Paiva. — É um time que o Diego Simeone construiu há muito tempo. Tem um DNA muito claro, tem valores individuais extraordinários e, como equipe, também sabemos como são os times de Simeone.