Palmeiras x Botafogo: estádio tem maioria alviverde e setores bem vazios

O clima é de tranquilidade nas arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, durante a partida entre Palmeiras e Botafogo, em busca de uma vaga nas quartas de final da Mundial de Clubes da Fifa. Quem vencer irá encerrar o dia entre as oito melhores equipes do planeta.

continua após a publicidade

Dentro do estádio, a casa do Philadelphia Eagles, da NFL, que tem capacidade para 67.594, está com público muito aquém do que a importância da partida indicaria. Talvez não seja muito perceptível aos olhos de quem assiste a imagem mais fechada da transmissão, porém, nas partes mais altas das arquibancadas, são visíveis alguns setores bastante vazios.

Estádio Lincoln Financial Field antes de Palmeiras x Botafogo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Entre as torcidas, que antes até confraternizaram ao redor do palco da partida, a maioria é alviverde. Os alvinegros, em menor número, se concentraram no gol à direita da imagem de transmissão. Os palmeirenses, no lado oposto, ocupam mais assentos.

continua após a publicidade

➡️Agenda do Mundial de Clubes: veja todos os jogos e horários do mata-mata