Lance em Palmeiras x Botafogo irrita internautas: ‘Precisa mudar’

Alexander Barboza virou alvo de internautas após cometer uma falta dura em Richard Ríos, com apenas 3 minutos do jogo entre Palmeiras e Botafogo. O colombiano ficou alguns minutos no chão e precisou receber atendimento médico. Barboza foi advertido com um cartão amarelo e Ríos seguiu na partida.

Imagem de Palmeiras x Botafogo (Foto: Reprodução)

Palmeiras x Botafogo: quanto vale a classificação no Mundial?

Além da chance de seguirem vivo no torneio, Palmeiras e Botafogo almejam a classificação pensando na premiação milionária.

Até o momento, as equipes já faturaram uma bolada em bonificações. Ambos receberam o mesmo valor: US$ 26,71 milhões (R$ 148,6 milhões). Desses, US$ 15,21 milhões foram em premiações pela participação e US$ 11,5 milhões por desempenho.

Agora, Palmeiras ou Botafogo podem arrecadar mais US$ 13,125 milhão (R$ 73 milhões), valor maior que a compensação concedida ao campeão do Brasileirão.