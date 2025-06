Lesão de Murilo preocupa Palmeiras e zagueiro não deve atuar mais no Mundial

GREENSBORO (EUA) - Após deixar o jogo contra o Inter Miami na última segunda-feira (23) antes dos 20 minutos da primeira etapa por lesão, o zagueiro Murilo, do Palmeiras, não deve retornar aos gramados neste Mundial de Clubes. O cenário de pessimismo quanto à presença do defensor no jogo de sábado, contra o Botafogo, ou mais adiante, se dá pela complexidade no tratamento do problema muscular.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Pouco antes dos 18 minutos de jogo, Murilo sentiu dores na coxa e já demonstrava dificuldades de seguir em campo. Logo depois, sai o contra-ataque do Inter Miami e o zagueiro arranca do campo de defesa até cair sentido forte incômodo na perna. Bruno Fuchs foi o escolhido por Abel Ferreira para entrar na partida e deve seguir como titular no confronto de sábado contra o alvinegro carioca.

Mutilo levou as mãos à parte anterior da coxa direita e, apesar não ser possível cravar qual tenha sido o problema do jogador, o tempo de recuperação deve ser maior do que o tempo total de duração do Mundial de Clubes. Mesmo que o alviverde avance de fase, o tratamento de lesão da coxa não deve ser resolvido em curto prazo. O departamento médico do Palmeiras fará uma reavaliação em Greensboro, Carolina do Norte, cidade onde o clube montou sua sede durante a competição.

continua após a publicidade

Sem Murilo, a equipe perde em combatividade física e nas disputas de um contra um, situações em que o zagueiro vinha levando ampla vantagem na competição. Além disso, o jogo aéreo, principalmente no setor ofensivo, tende a ser prejudicado.

Além de Murilo, o Palmeiras corre contra o tempo para ter novamente o volante Aníbal Moreno. O argentino não entrou em campo contra o Inter Miami após deixar o duelo contra o Al-Ahly no meio do segundo tempo, também por problema muscular.

continua após a publicidade

Murilo se lesionou diante do Inter Miami e não deve atuar mais no Mundial. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Estrutura do Núcleo de Saúde e Performance

Se existe algum ponto positivo para a torcida e o próprio Palmeiras se apegarem, é a possibilidade do clube trabalhar no tratamento com uma estrutura de maior qualidade. O alviverde trouxe do Brasil uma estrutura complexa para "remontar" seu Núcleo de Saúde e Performance, aproximando do trabalho feito na Academia de Futebol. O clube paulista transportou toneladas de equipamentos e transformou o Grandover Spa & Resort em sua casa durante o torneio.

Aníbal iniciou suas atividades de recuperação junto ao departamento médico e aproveitou o trabalho regenerativo feito pelo tricolor na terça-feira, dia seguinte após o duelo em Miami, para seguir intensificando sua recuperação.