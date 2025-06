Convocados da Seleção sub-20 se juntam à delegação do Palmeiras nos EUA

GREENSBORO (EUA) - Convocados para defender a Seleção Brasileira sub-20 no Egito, o atacante Luighi e o zagueiro Benedetti se juntaram à delegação do Palmeiras na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte — sede escolhida pelo clube durante a disputa do Mundial.

Mauricio compara nível do Palmeiras com clubes europeus e diz: 'Frio na barriga'

A dupla chegou ao Grandover Resort and Spa por volta das 20h30 (horário local) e seguiu para a área reservada ao Palmeiras dentro do hotel.

Com a chegada dos dois atletas, a comissão técnica de Abel Ferreira passa a contar com 23 dos 29 jogadores inscritos para a disputa da competição em solo norte-americano. O restante dos atletas, assim como a presidente Leila Pereira, é aguardado no fim da noite desta quarta-feira (11).

Um dos destaques das categorias de base do Palmeiras, Luighi marcou um dos gols da Seleção Brasileira sub-20 na vitória por 4 a 0 sobre a Coreia do Sul, no último compromisso da equipe durante a série de três amistosos.

Luighi e Benedetti se juntaram à delegação do Palmeiras para a disputa do Mundial (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Lista de relacionados para o Mundial:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus;

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti;

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan;

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson;

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque.

Confira os jogos da fase de grupos

🌏 Palmeiras x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🌏 Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)