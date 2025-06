Leila chega com convocados, e Palmeiras tem grupo completo para o Mundial

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras enfim está com a delegação completa em Greensboro, na Carolina do Norte, para a reta final da preparação visando a estreia no Mundial de Clubes, marcada para o próximo domingo (15), contra o Porto.

continua após a publicidade

+ Convocados da Seleção sub-20 se juntam à delegação do Palmeiras nos EUA

Estêvão, Facundo Torres, Emiliano Martínez, Gustavo Gómez, Richard Ríos e Piquerez chegaram aos Estados Unidos com o auxílio da aeronave da presidente Leila Pereira. Com isso, a comissão técnica de Abel Ferreira agora conta com os 29 jogadores inscritos à disposição para os treinamentos.

O grupo passará por avaliações médicas conduzidas pelos profissionais do clube nas dependências do hotel. O objetivo é analisar as condições físicas dos atletas e aplicar trabalhos individualizados de recuperação e fortalecimento.

continua após a publicidade

Entre os convocados, o capitão Gustavo Gómez foi quem atuou por mais minutos na última Data Fifa, como titular do Paraguai nos duelos contra Uruguai e Brasil. Richard Ríos entrou no segundo tempo do empate sem gols com o Peru e começou jogando na partida contra a Argentina, em Buenos Aires.

Estêvão foi titular da Seleção Brasileira na estreia de Ancelotti no comando e permaneceu em campo até os 18 minutos do segundo tempo do empate com o Equador. No segundo jogo, disputado em São Paulo, permaneceu no banco de reservas.

continua após a publicidade

Dos três uruguaios, apenas Piquerez entrou em campo nas Eliminatórias. Emiliano Martínez ficou no banco na primeira partida, enquanto a comissão técnica optou por cortar Facundo Torres dos dois confrontos.

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, durante chegada para a disputa do Mundial de Clubes (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Lista de relacionados do Palmeiras para o Mundial: