Corinthians questiona punição ao Palmeiras por gritos homofóbicos

O Corinthians fez uma reclamação formal à CBF e ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) contra as punições consideradas brandas ao Palmeiras pelos gritos homofóbicos direcionados ao atacante Romero, no confronto do primeiro turno do Brasileirão, realizado com torcida única do arquirrival.

A partida aconteceu no dia 12 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão. Em determinado momento, a torcida do Palmeiras entoou cantos homofóbicos contra Romero, atacante do Corinthians. Nesta sexta-feira (13), o STJD puniu o clube alviverde com multas que somam R$ 240 mil, valor que também inclui penalidades pelo arremesso de objetos e de duas cabeças de galinha. Os cantos foram relatados na súmula pelo árbitro

A punição foi definida pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD. Após a decisão, o Corinthians enviou uma carta às instituições questionando as sanções, consideradas brandas pelo clube alvinegro. Em 2023, o Timão perdeu um mando de campo por cantos homofóbicos em clássico contra o São Paulo e teve de enfrentar o Vasco, na Neo Química Arena, com portões fechados.

Segundo informações do 'ge.globo', o ofício foi assinado pelo presidente em exercício do Corinthians, Osmar Stábile, e por Leonardo Pantaleão, que está à frente das questões jurídicas do clube desde o afastamento de Augusto Melo, por impeachment.

Torcedores do Palmeiras proferiram cantos homofóbicos em direção a Romero (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

— O Sport Club Corinthians Paulista reitera sua confiança nas instituições desportivas nacionais, mas, ao mesmo tempo, entende ser seu dever institucional externar publicamente sua discordância quanto aos critérios adotados no caso em tela, esperando que, no âmbito recursal ou em futuras decisões, a Justiça Desportiva possa reafirmar, com firmeza e coerência, seu compromisso com o combate à discriminação no esporte em todas as suas formas — declarou o Corinthians em documento enviado.