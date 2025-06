De virada, Palmeiras vence Fluminense no Brasileirão feminino

O Palmeiras venceu o Fluminense por 3 a 2, na noite desta sexta-feira (13), na Arena Barueri, em jogo de abertura da 14ª rodada do Brasileirão feminino. Lelê abriu o placar para o time carioca, mas o Verdão virou com Tainá Maranhão, Laís Melo, Amanda Gutierres e Stefanie. Dudinha marcou no fim para as Tricolores.

Com o resultado, as palestrinas estão classificadas para o mata-mata e ocupam a quarta colocação, com 27 pontos. Já o Flu não tem mais possibilidade de conseguir vaga na segunda fase.

Como foi Palmeiras x Fluminense

As palestrinas começaram o jogo com mais posse de bola no campo ofensivo. Mas o domínio palmeirense não durou muito: aos cinco minutos, Lelê desviou de cabeça após cobrança de falta e abriu o placar para o Flu.

Lelê marcou o primeiro gol do Fluminense feminino no jogo. Tainá Maranhão marcou golaço pelo Palmeiras. (Foto: Staff Images Woman/CBF)

Atrás o placar, o Verdão teve que se impor mais uma vez. Aos 14, Gutierres cabeceou e Fê Palermo chutou por cima do gol.

Aos 20, Tainá Maranhão deixou tudo igual com golaço. A atacante bateu colocado no canto esquerdo, sem chances para Cláudia.

Três minutos depois, Laís Melo perdeu chance sozinha, após belo passe de Gutierres, de letra. No fim do primeiro tempo, Maranhão ainda tentou chute de média distância, mas a goleira do Flu defendeu.

O segundo tempo começou com intensidade dos dois lados. Aos 13, Amanda Gutierres deixou o Palmeiras na frente com chute cruzado.

Amanda Gutierres chegou a 13 gols no Brasileirão feminino. Lelê marcou o primeiro gol do Fluminense feminino no jogo. (Foto: Staff Images Woman/CBF)

O jogo seguiu com chances para os dois lados. Aos 43, Stefanie, que entrou no segundo tempo, finalizou no canto direito e ampliou para as palestrinas. Na sequência, a arbitragem viu toque de mão de Pati Maldaner, na área, e marcou pênalti para o Flu, além de expulsar a zagueira.

Dudinha bateu forte e venceu Kate Tapia, que foi na bola. No fim, houve princípio de confusão, mas foi controlado pela arbitragem. O jogo terminou em 3 a 2 para o Palmeiras.

Próximos desafios

O Palmeiras encerra a primeira fase contra o Sport, na Arena de Pernambuco, na quarta-feira (18), às 15h. Já o Fluminense recebe o Real Brasília, no mesmo dia e horário, no Estádio Moça Bonita.

FICHA TÉCNICA