O Mundial de Clubes tem início no próximo sábado (14), às 21h, com a partida entre Al Ahly (Egito) e Inter Miami (EUA) no Hard Rock Stadium, em Miami. Com a bola prestes a rolar, o francês Malouda, campeão com o Chelsea e vice-campeão mundial com a França, opinou sobre a presença de Estêvão no torneio e o retorno de Andrey Santos aos Blues para o Mundial de Clubes 2025.

Em entrevista à "Bet365", ele enxerga com bons olhos a participação do atacante do Palmeiras pelo clube que o revelou.

— Os brasileiros tiveram um bom impacto no Chelsea no passado, e a questão é como eles se adaptam ao futebol europeu e depois à Premier League; a intensidade do jogo é diferente. Acho bom que Estêvão esteja jogando pelo Palmeiras no Mundial de Clubes. Depois disso, vai depender de como sua forma física irá evoluir e de como ele se vai adaptar à intensidade necessária — pontuou.

Campeão da Premier League e da Champions League pelo Chelsea, Malouda afirma que a maior dificuldade está na temporada de estreia.

— Quando você veste esta camisa azul, as expectativas são bem altas e não é como se você tivesse tempo para se desenvolver, porque precisa jogar para competir com outros jogadores – para os jogadores brasileiros, é bastante desafiador no primeiro ano. Então, os torcedores precisam de paciência.

Andrey Santos precisa ter garra e coragem no Chelsea.

Após excelente temporada pelo Strasbourg, da França, Andrey Santos ganhou a confiança da diretoria do Chelsea, de acordo com Malouda, mas ainda precisará mostrar em campo para ficar no clube.

— Andrey Santos agora faz parte do elenco do Chelsea e seu sucesso dependerá de como ele se adaptar ao Mundial de Clubes e à Premier League, para ver se ele fará parte do elenco do técnico para a próxima temporada. O interessante é o que ele conquistou nesta temporada: conquistou a confiança da diretoria e retribuiu isso em campo. Agora, ele precisa fazer o mesmo com mais intensidade, o que é um ponto de interrogação em torno dele. A pré-temporada é sobre se preparar e mostrar garra — finalizou.

Andrey Santos retorna ao Chelsea após defender o Strasbourg na temporada de 2024/25, da Ligue 1 (Foto: Divulgação/Strasbourg)

