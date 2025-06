O jogo entre Auckland City e Boca Juniors, que acontece nesta terça-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes, foi paralisado aos 11 minutos do segundo tempo por conta de questões climáticas na cidade de Narshville; um aviso de tempestade severa foi acionado. A partida estava empatada em 1 x 1.

continua após a publicidade

Logo após o gol de empate do Auckland City, foi anunciado no telão do estádio a paralisação da partida e a orientação para que os torcedores se dirigissem ao interior do estádio. A partida foi paralisada após o aviso de "weather delay" — nomenclatura em inglês utilizada para alertar o adiamento de eventos devido a condições climáticas adversas, geralmente associadas à chegada de tempestades intensas.

Essa foi a primeira vez que uma partida no Geodis Park, em Narshville, no estado de Tennessee, foi paralisada neste Mundial de Clubes. As outras quatro vezes que jogos foram interrompidos foram em Mamelodi Sundowns x Ulsan Hyundai, Benfica x Auckland City, Pachuca x RB Salzburg e Palmeiras x Al Ahly, todas elas por alerta de tempestade severa.

continua após a publicidade

Benfica x Auckland pelo Mundial de Clubes (Foto: Federico PARRA / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O que diz a Fifa sobre paralisações no Mundial de Clubes?

No artigo 35 do regulamento, que aborda as regras do jogo, a Fifa explica que as paralisações devem acontecer a qualquer sinal de clima extremo. As decisões, portanto, ficam nas mãos da arbitragem, seguindo as leis do comitê médico.

continua após a publicidade

"Condições climáticas extremas podem justificar a implementação de pausas para resfriamento durante a partida, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Comitê Médico da FIFA e/ou documentados no Manual de Medicina de Emergência do Futebol da FIFA. Tais pausas serão consideradas partida a partida. A responsabilidade pela implementação e controle das pausas para resfriamento é do árbitro."

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.