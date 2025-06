PASADENA (EUA) - Um dia após garantir a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, o Botafogo deixou a Califórnia e rumou para a costa leste dos Estados Unidos. Depois de passar duas semanas concentrado em Santa Barbara, o time agora fará a preparação para o jogo com o Palmeiras na Filadélfia.

continua após a publicidade

➡️Botafogo de Paiva x Palmeiras de Abel terá tira-teima no Mundial

A mudança de base se justifica por duas grandes razões. A primeira é a distância entre Pasadena, onde o Botafogo enfrentou PSG e Atlético de Madrid, para a Filadélfia, onde irá enfrentar o Palmeiras. São cerca de 4,4 mil quilômetros que separam as duas cidades, equivalente a ir de Porto Alegre a Manaus. Deixar para viajar na véspera poderia se tornar cansativo aos jogadores, além é claro de a delegação ficar à mercê de algum problema logístico.

O outro motivo é o fuso horário: há uma diferença de três horas da costa oeste, onde o Botafogo estava, para a costa leste. Assim, os próximos dias permitirão ao elenco se adaptar ao novo fuso.

continua após a publicidade

Treinos do Botafogo para as oitavas do Mundial serão no CT do Philadelphia Eagles

O Botafogo escolheu o Philadelphia Eagles Performance Center para ser sua base de treinamentos na cidade. O local integra o complexo do Lincoln Financial Field, estádio que sediará a partida diante do Palmeiras.

O primeiro treino está marcado para a manhã desta quarta-feira (25). O Botafogo ainda não divulgou a programação completa, mas a tendência é de que sejam realizadas três atividades com bola antes da partida de sábado.

continua após a publicidade

O time não tem problemas de lesão, e Renato Paiva deverá ter elenco praticamente completo para o confronto com o Palmeiras. A única ausência confirmada é de Gregore, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.