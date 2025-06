Próximo de deixar o Palmeiras, Estêvão admite dificuldade em focar no clube

MIAMI (SP) - Prestes a se despedir do Palmeiras e se transferir para o Chelsea, da Inglaterra, o atacante Estêvão admitiu que está com dificuldades em focar nos compromissos do clube na reta final de sua passagem na equipe. O jogador de 18 anos tem garantido, pelo menos, o confronto com o Botafogo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após o duelo contra o Inter Miami, na noite de segunda-feira (23), o jogador deu entrevista e demonstrou ansiedade.

- Muito difícil, é um sonho que vou realizar, sabendo que tenho que focar aqui e trabalhar. Não é fácil, tem que manter a cabeça aqui. Quanto mais perto, a ansiedade vai batendo, o friozinho na barriga. Estou tentando focar o máximo aqui [no Mundial de Clubes] Apara sair bem, com a cabeça erguida e pela porta da frente e sabendo que dei meu máximo - afirmou Estêvão.

O jovem atacante já tinha definido seu futuro na equipe inglesa desde o primeiro semestre de 2024, quando o Palmeiras chegou a um acordo com o Chelsea e venceu Estêvão por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), valor que inclui o pagamento fixo do time inglês e os possíveis bônus que podem ser alcançados pelo brasileiro nos Blues.

Ainda na entrevista, Estêvão citou que se imagina o tempo inteiro atuando na Europa, pensando nos atletas que vai atuar contra o no próprio elenco londrino, mas que tem tentado focar nos últimos compromissos do Palmeiras com a ajuda de sua família.

Confronto com Messi

O duelo pela terceira rodada da fase de grupos entre Palmeiras e Inter Miami marcou o encontro entre Estêvão e Messi, uma de suas principais inspirações na carreira. O argentino foi colocado nesse posto pelo próprio atacante, que em entrevista no final de maio falou sobre suas referências no mundo da bola e já havia projetado o encontro com o camisa 10 campeão do mundo, destacando que talvez apenas "assistisse" o craque de dentro de campo.

- Acho que, além da minha família, Neymar foi minha grande influência, o Messi. Esses dois para mim são os maiorais. Já falei, brinco com meu pai, não sei se vou jogar, assistir ele (Messi) jogar... mas começando já vou ali para o ladinho dele - acrescentou.

Antes da bola rolar, ainda chegou a projetar o encontro com o argentino e já havia prometido que tentaria trocar camisa, feito concluído com sucesso na descida para os vestiários. No intervalo do jogo, em Miami, os dois jogadores trocaram camisas ainda no túnel de acesso aos vestiários. O gesto, incomum por acontecer no meio do confronto, chamou atenção e repercutiu nas redes sociais entre torcedores brasileiros e estrangeiros.

- Assim que o juiz apitar o fim do jogo, vou correr pra ele pra trocarmos camisas. Mas antes disso, vou dar tudo de mim pra que o Palmeiras saia de campo com os três pontos. É um jogador que eu sempre admirei. Quando era pequeno, assistia vídeos dele e depois ia pro campo tentar repetir o que tinha visto - disse Estêvão antes da partida.

Muitos fãs destacaram o simbolismo do encontro entre o veterano argentino, considerado um dos maiores da história, e o jovem brasileiro de 18 anos, apontado como uma das grandes promessas do futebol mundial.

Até aqui, Estêvão fez 26 gols e deu 15 assistências com a camisa do Palmeiras em 81 jogos pelo clube. O jogador foi promovido para o elenco profissional da equipe no final de 2023 e conquistou um Brasileirão e um Campeonato Paulista.