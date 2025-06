O Boca Juniors enfrenta o Auckland City pela última rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. O jogo ainda não acabou, mas já entrou para história com o gol de Chrisitian Gray, zagueiro do time da Nova Zelândia.

Christian Gray comemora gol do Auckland City sobre o Boca Juniors (Foto: Alex Grimm/Getty Images/AFP)

Assim como vários de seus companheiros de equipe, o defensor de 28 anos tem outra profissão. Ele é professor em formação e atua em duas escolas de Auckland. Gray fez o primeiro gol do Auckland City no nova competição da Fifa.

Christian trabalha nas escolas Mount Roskill Intermediate School e Auckland Grammar School, onde dá os primeiros passos em sua jornada para se tornar professor.

Com o desejo e o talento para lecionar, Christian Gray também tem a vocação para o esporte no DNA. O zagueiro é filho de Rodger Gray, ex-capitão da seleção da Nova Zelândia e atual responsável pela segurança do clube, e de Sandra Gray, ex-jogadora da seleção neozelandesa de netball.

O time do Auckland City foi eliminado do Mundial de Clubes na segunda rodada, após perder por 6 a 0 para o Benfica.

🧑‍💼 Confira a profissões dos jogadores do Auckland City

Adam Mitchell (Zagueiro) – Corretor de imóveis

Conor Tracey (Goleiro) – Storeman (estoquista)

Mario Ilich (Meia) – Representante de vendas da Coca-Cola

Christian Gray (Zagueiro) – Professor em formação; atua em duas escolas de Auckland

Nikko Boxall (Zagueiro) – Corretor em empresa de seguros

Paris Domfeh (Meia) – Estudante universitário

Myer Bevan (Atacante) – Estuda educação física e personal training

Gerard Garriga (Meia) – Treinador em academia de futebol

Angus Kilkolly (Atacante) – Operador em empresa de ferramentas

Dylan Manickum (Meia) – Engenheiro assistente de obra

Ryan De Vries (Atacante) – Polidor de carros

Regont Murati (Lateral) – Product Owner na Kotahi Logistics

Jordan Vale (Lateral) – Professor em escola de ensino fundamental

Jeremy Foo (Meia) – Estudante de ciências

Jerson Lagos (Atacante) – Estudante para se tornar barbeiro

Sebastián Ciganda (Goleiro) – Limpador de piscinas

Dylan Connolly (Lateral) – Fisioterapeuta

Matt Ellis (Meia) – Assistente de vendas em empresa de alimentos

Adam Bell (Lateral) – Vendedor no varejo e estudante

Tong Zhou (Meia) – Líder de programa comunitário e educador ligado ao King's College

Alfie Rogers (Lateral) – Representante de vendas da Coca-Cola

Natha Garrow (Goleiro) – Estudante em tempo integral

Michael De Heijer (Zagueiro) – Líder de equipe na LifeChanger Foundation

David Yoo (Meia) – Treinador comunitário de futebol

Ryan Ellis (Atacante) – Estudante universitário e técnico de base

Haris Zeb (Atacante) – Treinador comunitário de futebol

Areya Prasad (Goleiro) – Estudante do St. Peter’s College

Jackson Manuel (Meia) – Treinador comunitário de futebol



Essa realidade alternativa, longe da concentração integral dos clubes europeus ou sul-americanos, não tira o brilho ou o comprometimento dos neozelandeses. Pelo contrário: o Auckland City é o maior campeão da Oceania, com 11 títulos continentais, e já participou de dez edições do Mundial.