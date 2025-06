Oswaldo acerta posições de brasileiros no Mundial de Clubes; falta o Fluminense

O desempenho dos times brasileiros no Mundial de Clubes foi uma surpresa para muita gente, mas não para Oswaldo de Oliveira. O experiente técnico cravou não só as classificações, mas as colocações de Palmeiras, Botafogo e Flamengo na fase de grupos.

Ainda não dá para cravar o acerto em relação ao Fluminense, já que o clube carioca define a sua vida nesta quarta-feira (25), às 16H, contra o Mamelodi Sundown. O técnico apostou que o Tricolor terminaria em primeiro lugar do grupo.

As previsões foram feitas no ''Basti Cast'', no Youtube, pouco antes de começar o Mundial de Clubes. No vídeo, o técnico coloca Palmeiras e Porto avançando, com o Verdão em primeiro. Já no grupo B, do Botafogo, ele apontou PSG em primeiro e Glorioso em segundo. No grupo do Flamengo, Oswaldo também cravou o Rubro-Negro em primeiro e o Chelsea em segundo.

Falta o Fluminense

Das previsões de Oswaldo para o Mundial de Clubes, só falta se concretizar o avanço em primeiro do Fluminense. O Tricolor entra em campo às 16h desta quarta-feira (24) para definir a vaga com o Mamelodi Sundown, da África do Sul.

O duelo é decisivo para a definição do grupo. O Fluminense avança com uma vitória, podendo ser primeiro ou segundo, dependendo do resultado do Borussia Dortmund contra o Ulsan. Se empatar, garante a liderança apenas se os alemães não vencerem. Mas, em caso de derrota, só segue no Mundial se o Borussia também perder e não tirar a diferença no saldo de gols. Qualquer outro cenário elimina a equipe brasileira comandada por Renato Gaúcho.