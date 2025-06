Fala de Estêvão sobre foco no Palmeiras pega mal na web: ‘Tá com a cabeça no Chelsea’

Prestes a se despedir do Palmeiras e se transferir para o Chelsea, da Inglaterra, o atacante Estêvão admitiu que está com dificuldades em focar nos compromissos do clube na reta final de sua passagem na equipe. O jogador de 18 anos tem garantido, pelo menos, o confronto com o Botafogo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A fala da joia não repercutiu bem na web.

- Muito difícil, é um sonho que vou realizar, sabendo que tenho que focar aqui e trabalhar. Não é fácil, tem que manter a cabeça aqui. Quanto mais perto, a ansiedade vai batendo, o friozinho na barriga. Estou tentando focar o máximo aqui [no Mundial de Clubes] Apara sair bem, com a cabeça erguida e pela porta da frente e sabendo que dei meu máximo - afirmou Estêvão.

Parte da web não gostou da declaração do jovem. Veja alguns dos principais comentários após a declaração.

Fala de Estêvão sobre foco no Palmeiras pega mal na web

Do Palmeiras para o Chelsea

O jovem atacante já tinha definido seu futuro na equipe inglesa desde o primeiro semestre de 2024, quando o Palmeiras chegou a um acordo com o Chelsea e venceu Estêvão por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), valor que inclui o pagamento fixo do time inglês e os possíveis bônus que podem ser alcançados pelo brasileiro nos Blues.

Ainda na entrevista, Estêvão citou que se imagina o tempo inteiro atuando na Europa, pensando nos atletas que vai atuar contra o no próprio elenco londrino, mas que tem tentado focar nos últimos compromissos do Palmeiras com a ajuda de sua família.