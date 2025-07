O Fluminense eliminou o Al-Hilal e está classificado para as semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. O Tricolor abriu o placar na primeira etapa, mas viu o clube saudita empatar o jogo no segundo tempo. Contudo, poucos minutos após o gol do adversário, Hércules, voltou a deixar o time carioca na frente do placar. Após o jogo, o ex-jogador do Fluminense, Felipe Melo, se uniu a torcida e celebrou o feito.

- O Fluminense é para quem acredita. Eu falei isso antes do jogo. Eu falei que nada era impossível. Têm três palavras que eu carrego, que todo mundo já sabe, principalmente o torcedor do Fluminense, né? Sonhar, profetizar e realizar. Esse torcedor do Fluminense sonha e é por isso que eles estão aqui no Mundial. Ele profetiza, ele fala com a boca: "a gente vai ser campeão, vai dar, a gente vai classificar". E esses atletas, a comissão, todo mundo que faz parte do Fluminense, entraram de campo hoje e realizaram mais um grande feito para história do clube. Orlando virou maraca - discursou Felipe Melo.

Fluminense perde dois titulares para a semifinal do Mundial

O Fluminense terá dois desfalques garantidos na semifinal do Mundial. O zagueiro Freytes e o meia Martinelli levaram seus segundos cartões amarelos na competição e estão fora do jogo contra o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea.

A partida contra o vencedor de Palmeiras e Chelsea, que acontece às 22h (de Brasília) desta sexta-feira (4), será na terça (8), às 16h, no MetLife Stadium.