Facincani abre o jogo sobre relação com o Palmeiras e o jornalismo: ‘Sempre sincero’

De olho no Mundial de Clubes 2025, o Lance! conversou com Felippe Facincani sobre o Palmeiras e a competição. O jornalista falou também sobre sua carreira como jornalista e a relação com a torcida do Verdão.

- Eu sou um cara que sou sempre muito sincero. Se eu precisar falar a verdade — seja pra mim, pra familiares, pra… obviamente dentro da minha profissão — eu vou falar. Eu prefiro pagar o preço, é… ser honesto, do que fingir alguma situação. Em muitos momentos, eu sei que eu acabei passando um pouquinho dessa linha. Mas isso, só com o tempo, que você vai acabar se reajustando e achando. Mas eu nunca vou deixar de sempre avaliar aquilo que, na minha visão, dentro do que eu penso, possa ser diferente. Ou então, da mesma forma, o elogio tem que vir na mesma categoria, sem você criar nenhum tipo de limite necessário.

Palmeiras segue vivo no Mundial de Clubes

O Palmeiras seguiu, na manhã desta terça-feira (1º), os preparativos para o confronto contra o Chelsea, válido pelas quartas de final do Mundial. Após realizarem trabalhos regenerativos na tarde de ontem, os titulares foram a campo no Novacare Complex, centro de treinamentos do Philadelphia Eagles, equipe da NFL.

Richard Ríos, Giay e Aníbal Moreno também foram ao gramado, mas fizeram um trabalho separado do restante do elenco. O volante argentino, inclusive, busca recuperar a forma física ideal depois de sofrer um problema muscular na coxa ainda na segunda rodada da fase de grupos.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam na sexta-feira (4), Dia da Independência dos Estados Unidos, a partir das 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field. Este será o primeiro reencontro entre as equipes desde a final do Mundial de Clubes de 2021, quando os ingleses venceram por 2 a 1 com gol de Havertz no segundo tempo da prorrogação.

