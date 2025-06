Auckland City e Boca Juniors terão os caminhos cruzados pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 nesta terça-feira (24). A seguir, o Lance! apresenta como chega a equipe argentina para o confronto decisivo que vale vaga nas oitavas de final do torneio.

Temporada difícil e aposta confiável 🔵🟡

Fora da Libertadores, sem vaga na Sul-Americana e eliminado na fase Apertura do Campeonato Argentino. O Boca não vive um bom 2025. Para mudar esse cenário, o último campeão da Libertadores pelos Xeneizes, Miguel Ángel Russo, está de volta; acompanhado pelo craque daquela geração, atual responsável pela reconstrução esportiva da entidade como presidente: Juan Román Riquelme. Após passar por duas experiências negativas com a parte técnica, o lendário camisa 10 apostou no velho conhecido treinador para organizar a casa — alguém que conhece a cultura da instituição e tem experiência para se manter firme em ambientes de pressão.

O primeiro desafio de Russo seria justamente o Mundial de Clubes de 2025. A competição tornou-se a grande oportunidade da temporada para o Boca, que busca reconstruir a imagem imponente dos áureos tempos vitoriosos. Para completar o objetivo, a torcida invadiu os Estados Unidos para bailar ao som do tango de Buenos Aires nas arquibancadas. O destino é Miami, principal ponto de referência dos argentinos vivendo o "American Dream". Os dois primeiros jogos xeneizes na cidade da Flórida, não por acaso, foram os com o maior número de ingressos comprados na primeira fase do torneio.

Campanha no Mundial de Clubes 🌎

Com o alento da cancha, o Boca realizou dois jogos tensos no Mundial até aqui, ambos com uma viagem do céu ao inferno. Na primeira partida de futebol entre equipes argentinas e portuguesas na história em competições oficiais, o empate simbolizou a igualdade de forças do amor ao esporte por Argentina e Portugal. O Benfica começou assustado com o futebol portenho, devido aos dois gols em seis minutos marcados pelo Boca no primeiro tempo: Miguel Merentiel e Rodrigo Battaglia, nomes conhecidos do futebol brasileiro. No entanto, o golpe inicial não foi capaz de imobilizar o adversário por completo, e a resposta saiu dos pés de dois jogadores albiceletes — Ángel Di María, de pênalti, e Nicolás Otamendi, torcedor do River Plate.

Depois do intenso 2 a 2, o próximo passo seria ainda mais longo. O duelo mais aguardado, contra o favorito Bayern de Munique, com mais uma exibição de amor das arquibancadas azul e ouro. Harry Kane abriu o placar em simples gol, mas Merentiel que tirou um coelho da cartola em contra-ataque de classe aos 20’ do segundo tempo: 1 a 1. A falsa esperança caiu por terra com o último revés do carrasco Michael Olise, aos 39’, dando números finais ao jogo.

Na última rodada, os Xeneizes têm a missa mais fácil do Mundial, contra o Auckland City, da Nova Zelândia, um time formado por atletas semi-profissionais que sofreu duas goleadas no torneio até aqui. Após dois jogos a equipe amarga a terceira posição com um ponto, mas com a expectativa de alcançar voos maiores nas oitavas de final. Para isso, deve secar o elo mais fraco da partida simultânea do grupo: o Benfica.

Torcida do Boca Juniors no Mundial de Clubes de 2025 (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Confira as informações do jogo entre Boca Juniors e Auckland City pelo Mundial de Clubes

✅ FICHA TÉCNICA

AUCKLAND CITY X BOCA JUNIORS

3ª RODADA – GRUPO C – MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: terça-feira, 24 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Geodis Stadium, Nashville (EUA)

📺 Transmissão: SporTV, CazéTV (YouTube / Prime Video / Disney+), DAZN

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

🚩 Auxiliares: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (SUE)

