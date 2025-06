PSG vence o Seattle e pode enfrentar o Palmeiras nas oitavas

O Paris Saint-Germain teve dificuldades para superar a retranca do Seattle Sounders na tarde desta segunda-feira (23), no Lumen Field, em Seattle. O time de Luis Enrique precisou de paciência para fazer 2 a 0 – gols de Kvaratskhelia, no primeiro tempo, e de Hakimi, na etapa final – na partida válida pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes. Somado à vitória de 1 a 0 do Atlético de Madrid sobre o Botafogo, o resultado deixou o PSG na primeira colocação da chave.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com isso, os franceses enfrentarão o segundo do Grupo A. O adversário será definido na partida entre Inter Miami e Palmeiras, que se enfrentam às 22h (de Brasília) desta segunda. O enfrentamento das oitavas de final será no domingo (29), às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Como foi Sounders x PSG pela Copa do Mundo de Clubes

O Sounders iniciou o jogo em cima e tentando alguns ataques. Marquinhos foi acionado quatro vezes para espanar a redonda. Isso nos dez primeiros minutos. A partir do 11º, a equipe francesa passou a dominar, mas com dificuldades para superar o “ônibus” estacionado na frente da área de Frei. As finalizações foram poucas, duas com Doué, aos 11 e aos 14, e uma com Kvaratskhelia, aos 16, que pararam nas mãos do 24. Aos 18, quase que Donnarumma entrega ao doce ao tentar driblar RothRock. Ferreira, porém, desperdiçou a sobra.

O PSG continuava a circular a bola de lado a lado para encontrar espaços. Com paciência para tentar furar a retranca americana, aos 29, Doué e Mayulu fizeram bela tabela pela direita, até que o 14 entrou na área, chutando para nova defesa de Frei. Foi preciso uma bola parada para que os franceses abrissem o placar. Aos 34, após cobrança de escanteio, a redonda sobrou para Vitinha fora da área. O 17 chutou. A bola ia para fora, mas bateu nas costas de Kvaratskhelia e entrou nas redes de Frei. Gol de chiripa também vale. PSG 1 a 0.

Os franceses voltaram melhor, mas ainda enfrentavam dificuldade para superar as duas linhas de cinco do Sounders. Foram necessários dez minutos para a primeira grande chance. O georgiano entrou na área pela esquerda e cruzou para trás, achano Doué. De frente para o gol, Doué bateu em cima da defesa. Aos 20, Vargas recebeu na cara de Donnarumma, mas acabou desperdiçando. Como quem não faz leva, Barcola entrou pela esquerda e achou Hakimi livre do outro lado. O marroquino só teve o trabalho de estufar as redes. Gol! PSG 2 a 0.

Com o placar a favor, a equipe de Luís Henrique pisou no freio. Mesmo sem perigo, o Sounders aproveitou para tentar descontar. Eles pararam, no entanto, na defesa francesa. Quando o PSG avançava, acabava desperdiçando. Como aos 40. Barcola foi ao fundo e cruzou. A bola achou Zaire-Emery que bateu para o gol. O camaronês Nouhou salvou em cima a linha. Aos 42, Morris, que havia entrado no minuto anterior no lugar de Vargas, entrou na área do PSG, mas foi travado por Marquinhos. Aos 43, o Sounders chegou de novo. Cristian Roldan bateu de fora da área. A bola foi para fora.

✅ FICHA TÉCNICA

SEATTLE SOUNDERS X PARIS SAINT-GERMAIN

3ª RODADA – COPA DO MUNDO DE CLUBES – GRUPO B

🗓️ Data e horário: 23/6/2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Lumen Field, Seattle (EUA)

🥅 Gols: Kvaratskhelia (34’/1º), Hakimi (21'/2º)

🟨 Cartões amarelos: João Neves (P)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

SEATTLE SOUNDERS (Técnico: Brian Schmetzer)

Frei; Alex Roldan, Bell (Minoungou), Ragen e Nouhou; Cristian Roldan, Vargas (Morris) e Rusnák (Leyva); RothRock, Jesús Ferreira (Musovski) e Kent (Kossa-Rienzi).

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Luís Henrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves (Zaire-Emery) e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia (Barcola), Mayulu (Gonçalo Ramos) e Doué (Mbaye).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Cristian Garay-CHI

🚩 Assistentes: Miguel Rocha-CHI e Jose Retamal-CHI

4️⃣ Quarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh-NZE

🖥️ VAR: Juan Lara-CHI