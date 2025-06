Benfica e Bayern de Munique terão os caminhos cruzados pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 nesta terça-feira (24). A seguir, o Lance! apresenta como chegam as equipes para o último duelo da primeira fase.

Benfica 🦅

O Benfica passou por um 2025 atípico. O título da Liga Portugal escapou nas últimas rodadas para o rival Sporting, o mesmo clube que superou as Águias na final da copa nacional. O troco, por sua vez, aconteceu na Taça da Liga, terceiro troféu na escala doméstica — mas não teve o mesmo sentimento. Na Champions League, chegou ao limite nas oitavas de final, quando foi derrotado para o Barcelona em dois jogos. Depois de passagens sofríveis em Botafogo e Wolverhampton, Bruno Lage retornou ao clube que o formou no início da temporada, com modelo baseado na aplicação tradicional do jogo posicional português.

O Mundial de Clubes apareceu como a melhor oportunidade do ano para o Benfica terminar 2024/25 com um gosto não tão amargo, mas sim com o doce de um pastel de nata na boca. O time, que obteve vaga na competição intercontinental devido ao desempenho constante nos últimos anos, teria a chance de voltar aos trilhos com um futebol seguro e convincente.

A primeira batalha não poderia ter sido mais encarnada. O adversário era o Boca Juniors, uma das maiores entidades da América do Sul, apoiado por um Hard Rock Stadium lotado de torcedores azul e ouro. No primeiro jogo entre uma equipes argentinas e portuguesas na história, o empate simbolizou a igualdade de força dos dois países apaixonados por futebol. Após o susto de levar dois gols em seis minutos, o Benfica ressurgiu e compensou nos pés de dois albicelestes: Ángel Di María, de pênalti, e Nicolás Otamendi, torcedor do River Plate.

Depois do intenso embate, um suspiro de paz. Em Orlando, a equipe passou por cima do Auckland City, da Nova Zelândia. Nem a paralisação por duas horas e 15 minutos interrompeu os 6 a 0 no placar, com mais duas penalidades para Di María.

Com os resultados, o Benfica está na segunda posição com quatro pontos, um atrás do líder Bayern e três à frente do Boca. Assim, caso os Xeneizes superem o eliminado Auckland, a situação esquenta para os Encarnados, que procuram pontuar contra os alemães para passar de fase sem sustos. Caso surpreenda e vença os bávaros, assume a primeira colocação.

Benfica, de Di María, em ação pelo Mundial de Clubes de 2025 (Foto: Federico Parra/AFP)

Bayern de Munique 🐻

Gigante que moldou a própria história entre muros alemães e noites europeias, o Bayern de Munique desembarcou no Mundial de Clubes revigorado por uma temporada de reafirmação. Após recuperar a soberania na Bundesliga em 2024/25, a equipe bávara chegou ao torneio global munida de uma estrutura tática mais sólida, talentos em ascensão e o peso histórico de quem faz do favoritismo uma tradição — com o desafio de traduzir o domínio doméstico a nível internacional.

O objetivo mais importante foi cumprido logo na primeira temporada de Vincent Kompany no comando: voltar a ser campeão nacional. O jovem técnico, no entanto, teve o chopp aguado na Champions, quando foi eliminado para a finalista Inter de Milão — que marcou o fim do sonho de comemorar o principal título da Europa na Allianz Arena. Além disso, o sucesso na Bundesliga não encheu combustível suficiente para superar o algoz da última temporada, Bayer Leverkusen, na Copa da Alemanha.

Em virtude disso, a instituição enxerga o Mundial de Clubes como uma competição capaz de reerguer a imagem impositiva do Bayern aos olhos do mundo. Um elenco formado por nomes históricos, mas que também aposta em soluções modernas para sustentar o protagonismo em campo. Uma equipe construída para controlar o jogo em todas as faixas do campo e, sobretudo, para explorar cada espaço deixado pelo adversário.

O Bayern aproveitou o sorteio favorável dos grupos para começar o torneio intercontinental com o pé direito: três pontos, saldo de gols inalcançável e consolidação de sua candidatura ao título. 10 a 0 contra o semi-profissional Auckland. A segunda exibição já foi diferente, pois contava com o calor argentina nas arquibancadas durante 90 minutos. Nada que intimidasse o poderoso da Baviera — que abriu o placar com o artilheiro Harry Kane aos 17’ e virou com o destaque Michael Olise na reta final: 2 a 1 para os alemães.

As duas vitórias entregam um cenário favorável aos Die Roten. Classificados para as oitavas de final antecipadamente, o time entra em campo contra o Benfica apenas com a missão de garantir a liderança do grupo C, o que já seria possível com um empate no placar.

Confira as informações do jogo entre Boca Juniors e Benfica pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA X BAYERN DE MUNIQUE

3ª RODADA - GRUPO C - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: terça-feira, 24 de junho de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA);

📺 Onde assistir: Disney+ via Cazé TV, Globoplay/SporTV, DAZN;

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Auxiliares: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️ VAR: Espen Eskas (NOR)

