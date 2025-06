Na coletiva de imprensa após golear o Auckland City na estreia do Mundial de Clubes, Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, projetou o confronto contra o Boca Juniors e disse que a partida será o destaque da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O técnico falou também que assistiria ao jogo mesmo se não comandasse o clube alemão.

continua após a publicidade

➡️Idade? Nacionalidade? Signo? Confira curiosidades dos inscritos no Mundial de Clubes

➡️Goleada do Bayern sobre o Auckland é a maior da história do Mundial de Clubes

— O próximo jogo contra o Boca Juniors será o destaque da fase de grupos. Um clube tradicional da Europa contra um clube tradicional da América do Sul. Mesmo se eu não fosse o técnico do Bayern, teria assistido a este jogo. Será especial — disse Kompany.

continua após a publicidade

Bayern e Boca Juniors se enfrentaram na final do Mundial de Clubes de 2001. Após empate no tempo normal, o time alemão venceu na prorrogação, com gol do zagueiro Samuel Kuffor, e levou o título.

Bayern x Boca na final do Mundial de 2001 (Foto: Reprodução/ X)

O duelo entre as equipes acontece na próxima sexta-feira (20), às 22h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Kompany despista sobre titularidade de Coman

Ao ser questionado sobre a permanência de Coman no time titular nas próximas partidas, Kompany disse que não pensa nisso agora: — Esse é um assunto em que não estou pensando no momento. Falamos sobre a qualidade dele e não podemos esquecer que ele é um jogador que marca gols importantes. Sei que às vezes as pessoas só olham para as estatísticas de gols e assistências, mas ele marcou gols importantes na história deste clube. Hoje, todos os jogadores de ataque fizeram uma boa partida. Se ele se mantiver em forma, teremos um ponta de ponta — completou.

Coman foi titular na partida contra o Auckland City e foi um dos destaques da equipe do Bayern. O jogador marcou dois gols, um deles foi o primeiro desta edição do Mundial de Clubes.