Torcedores do Palmeiras provocam Botafogo, Flamengo e Corinthians

A torcida do Palmeiras está em peso nos Estados Unidos para acompanhar o Verdão no Mundial de Clubes da Fifa. Antes de Palmeiras x Al-Ahly, que acabou com vitória do clube paulista por 2 a 0, alguns torcedores exibiram faixas provocativas a rivais brasileiros.

Na estreia do Mundial, o Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Porto, adversário mais difícil do grupo Palestrino, e poderia ter vencido a partida.

Corinthians, Flamengo e Botafogo foram os rivais lembrados nas faixas de provocação. Na primeira rodada, contra o Porto, a torcida do Palmeiras ganhou destaque inclusive na imprensa internacional pelo número massivo de torcedores.

Veja as faixas da torcida do Verdão antes de Palmeiras x Al-Ahly

Torcedores do Palmeiras provocam Botafogo no Mundial (Foto: Reprodução TNT Sports)

Torcedores do Palmeiras provocam Corinthians no Mundial (Foto: Reprodução TNT Sports)

A faixa com provocação ao Flamengo fazia referência ao "Cheirinho", com palavras de baixo calão.

Clima de ‘rivalidade’ entre torcidas marca prévia de Palmeiras x Al Ahly

O Palmeiras terá um adversário à altura no duelo desta quinta-feira (19), no MetLife Stadium: a torcida do Al Ahly. Diferente da partida contra o Porto, em que os brasileiros dominaram as arquibancadas, a tendência é de um estádio dividido para o confronto de hoje.

Nos arredores do estádio, foi possível ver torcedores egípcios chegando em grande número, muitas vezes levando vantagem sobre os palmeirenses nos portões de acesso. Vestidos com as cores do clube, carregavam faixas e bandeiras em apoio à equipe — e ainda chamou atenção a presença de um “faraó”, que promete acompanhar o Al Ahly durante a passagem pelos Estados Unidos.

Os palmeirenses, no entanto, faziam mais barulho e se mostravam mais organizados. Tendas com geladeira, churrasqueira e até banheiro foram montadas no estacionamento, relembrando uma tradição comum entre os torcedores da NFL em jogos de Giants e Jets no estádio.