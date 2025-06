Andrés Sanchez aponta baixo interesse no Mundial: ‘Não tem Corinthians’

O Mundial de Clubes se encaminha para a segunda semana de torneio. Ao todo, quatro brasileiros disputam a competição da Fifa. Tratam-se de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense. À "BandSports", Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, apontou que o torneio está tendo um baixo interesse do público brasileiro.

O antigo dirigente do time paulista associou o suposto baixo interesse no Mundial com a ausência do Corinthians. Ao falar do torneio, ele também analisou as dificuldades encontradas para os clubes presentes na competição e destacou a participação dos brasileiros.

- É óbvio que a Copa do Mundo de Clubes está tendo pouco interesse no Brasil porque não tá o Corinthians. Mas realmente, que tá lá foi quem mereceu. Acompanho um ou outro jogo. Difícil né, jogar nos Estados Unidos, os campos não são especiais para o futebol. E outra, o calor é insustentável né. Então é difícil também - disse o ex-presidente do Corinthians.

Brasileiros no Mundial de Clubes

O torneio da Fifa se encaminha para a última rodada da fase de grupos. Neste domingo (22), os Grupos G e H encerram os jogos da segunda rodada. No atual cenário, todos os clubes brasileiros se encontram classificados para as oitavas de final.

Até o momento, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense lideram respectivamente os grupos A, B, D e F. Ainda falta uma última partida para definir o destino das equipes na competição. Apenas o Rubro-negro carioca se encontra com a classificação as oitavas de final garantida.

