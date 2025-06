Ao vivo: acompanhe o domingo (22) do Palmeiras direto dos EUA

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras encerra neste domingo (22) a preparação para o duelo diante do Inter Miami, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe dos Estados Unidos recebe o Verdão na próxima segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), em Miami, em duelo que vale a liderança da chave.

A equipe jogará pela primeira vez fora do MetLife Stadium, em Nova Jersey, e vai ao Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

O Palmeiras e o Inter Miami lideram o Grupo A com 4 pontos. Na sequência, Porto (POR) e Al Ahly (EGI) aparecem fora da zona de classificação, em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

Elenco do Palmeiras treina na Universidade da Carolina do Norte durante o Mundial de Clubes da Fifa. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Acompanhe em tempo real as notícias do Palmeiras:

Programação deste domingo (22):

10h – Treino na UNC Greensboro (aberto 15 minutos para imagens)

14h30 – Saída do voo para Miami

16h30 – Chegada prevista em Miami

17h30 – Zona mista com três jogadores (Hard Rock Stadium)

17h45 – Coletiva do técnico Abel Ferreira (Hard Rock Stadium)



➡️Após segunda rodada, brasileiros lideram grupos no Mundial

Últimas notícias:

Como foi o treino do último sábado (21)?

O treino da manhã foi aberto para a imprensa. A comissão técnica promoveu uma movimentação física leve com o grupo, visando evitar um esgotamento maior dos jogadores. Os atletas com menos desgaste fizeram um trabalho técnico em campo. A principal baixa foi Aníbal Moreno, que não foi ao gramado.

O argentino se recupera de um edema muscular na coxa direita. O volante atuou nas duas primeiras partidas do Palmeiras, o empate por 0 a 0 contra o Porto, e a vitória por 2 a 0 contra o Ah-Ahly. No último confronto, o atleta foi substituído no segundo tempo com dores.



Na parte da tarde, Abel comandou uma nova atividade, dessa vez fechada à imprensa.



Saiba como Palmeiras pretende acelerar recuperação de Aníbal durante o Mundial

O argentino Aníbal Moreno sofreu um edema muscular na coxa direita no último confronto contra o Al-Ahly e deixou o gramado aos 21 minutos do segundo tempo.

Desde então, tem atuado junto ao departamento médico e utilizado a estrutura do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, que foi "transferido" do Brasil para os Estados Unidos e adaptado para as dependências do hotel que recebe o alviverde em Greensboro, na Carolina do Norte.



No total, quatro andares do Grandover Resort & Spa foram transformados em um espaço dedicado exclusivamente para recriar espaços de Análise de Desempenho, Comissão Técnica, Gerência de Futebol Profissional, Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e Rouparia.

Quais são os atletas pendurados para o duelo diante do Inter Miami?

A vitória do Palmeiras na última quinta-feira (20) encaminhou a vaga para as oitavas de final do Mundial, mas o clube chega para o duelo contra o Inter Miami, o último da fase de grupos, com seis jogadores pendurados, além do técnico Abel Ferreira.

O treinador português, Felipe Anderson e o capitão Gustavo Gómez foram advertidos com cartão amarelo no empate sem gols diante do Porto. Já Richard Ríos, Piquerez, Giay e Raphael Veiga receberam a punição na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, na última quinta-feira.

De acordo com as regras do Mundial de Clubes da Fifa, jogadores e membros da comissão técnica cumprem suspensão automática ao receberem dois cartões amarelos. Por isso, caso algum dos seis atletas pendurados ou o próprio Abel Ferreira seja novamente advertido contra o Inter Miami, ficará fora do primeiro confronto da fase seguinte, caso o Palmeiras avance na competição.