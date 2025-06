O Botafogo conquistou uma vitória heroica contra o PSG, mas ainda não está garantido nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe comandada por Renato Paiva volta a campo na segunda-feira (23), contra o Atlético de Madrid, novamente no Rose Bowl, em Pasadena.

Para garantir a classificação, o Alvinegro precisa de um simples empate ou até mesmo uma derrota por até dois gols de diferença. Caso pontue, terminará na liderança do Grupo B. De acordo com estatísticas do IPG, são boas as chances de terminar nas primeiras duas colocações.

Conforme apresentaram as métricas fornecidas pelo FootyStats, O Botafogo tem 70,1% de chance de terminar na primeira colocação com Grupo B, 22,5% em segundo e apenas 7,4% em terceiro. Quem mais se aproxima é o Paris Saint-Germain, com 25,3% de probabilidade da liderança e 46,7% em segundo.

Relatório sobre chances de classificação do Botafogo (Foto: Reprodução/IPG)

O regulamento da competição indica que, em caso de empate triplo em pontos e confronto direto - isso aconteceria em caso de vitória do Atlético de Madrid sobre o Botafogo -, o saldo de gols entre as equipes envolvidas será o primeiro critério.

Em cenário de vitória do PSG sobre o Seattle Sounders e derrota do Botafogo por até dois gols, os franceses passam em primeiro e a equipe carioca em segundo. O cruzamento das oitavas de final será com o Grupo A: 1A x 2B, 1B x 2A.

Como funciona a análise do IPG

O IPG (Indíce para Ganhar) é um índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém seu impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.