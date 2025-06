Botafogo aumenta prêmio milionário após vitória histórica em cima do PSG

A vitória histórica do Botafogo em cima do PSG na noite de quinta-feira (20) colocou o alvinegro em vantagem na "grupo da morte" do Mundial de Clubes da Fifa e mais perto de uma vaga nas oitavas de final. Mas a conquista também ajudou a encher os cofres do time carioca durante a competição internacional. Isso porque os três pontos na partida vem acompanhados de uma premiação milionária paga pela Fifa.

A entidade máxima do futebol determinou um sistema de pagamento neste Mundial de Clubes que envolve cotas fixas e outras variáveis. Para o Botafogo e todos os outros clubes sul-americanos, a Fifa já garantiu o pagamento de US$ 15,2 milhões, cerca de R$ 83 milhões na cotação atual. Porém, com os seis pontos garantidos, o alvinegro aumentou a cota de prêmios do torneio.

A cada vitória na fase de grupos, a Fifa paga US$ 2 milhões, ou R$ 11 milhões, para os participantes da competição. Ou seja, após bater o Seattle Sounders na estreia por 2 a 1 e superar o PSG por 1 a 0 na segunda rodada, o Botafogo soma US$ 4 milhões (R$ 22 milhões) em premiação apenas pelas vitórias até aqui.

Ao total, o Botafogo já garantiu R$ 105 milhões apenas com os valores pagos pela Fifa pela participação e desempenho durante do Mundial de Clubes. Agora, o time comandado por Renato Paiva enfrentará o Atlético de Madrid na terceira rodada e mira o 100% de aproveitamento em campo, que ainda pode render mais uma parcela milionária de bônus. Caso empate, o alvinegro garante mais US$ 1 milhão, ou R$ 5,5 milhões.

Botafogo vence mesmo com diferença milionária para o PSG

A vitória por 1 a 0 do Botafogo no PSG representou a quebra de uma barreira financeira significativa entre as duas equipes. Isso porque o clube francês tem um elenco avaliado em 1,06 bilhão de euros, o que equivale a cerca de R$ 6,67 bilhões. Já o Botafogo tem seu elenco avaliado em 163,2 milhões de euros, ou R$ 1,03 bilhão. Ou seja, o clube francês possui um plantel mais de seis vezes mais valioso que o do time brasileiro.

As equipes também são separadas por um abismo nas receitas arrecadadas anualmente. O PSG fechou a última temporada com uma arrecadação de 805,9 milhões de euros (R$ 5,08 bilhões), sendo o 3º maior faturamento do futebol mundial, segundo a Deloitte.

Já o Botafogo, embora ainda não tenha divulgado seu balanço oficial de 2024, projeta uma receita na casa dos R$ 719 milhões, impulsionada por premiações e vendas de atletas. Mesmo com crescimento, o clube carioca ainda fatura sete vezes menos que o adversário. Porém, em campo, nada disso se refletiu e o alvinegro venceu os atuais campeões europeus.