COLÚMBIA (EUA) — Alguns jogadores do Fluminense ousaram e fizeram um treino bem diferente nesta sexta-feira (13). No Eugene Stone Stadium, em Colúmbia, nos Estados Unidos, Guga, Ignácio, Renê e Thiago Santos arriscaram alguns lances com uma bola de futebol americano. Jogadores se preparam para estreia no Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Nos registros feitos pelo Fluminense, o quarteto se divertiu ao tentar arremessar a bola em busca de touchdowns e fields goals. Inclusive, chegaram a brincar e imitar as típicas comemorações dos jogadores.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Fundamentos como passes e recepções com a bola oval também entraram no treinamento diferenciado dos jogadores do Tricolor. O Fluminense segue em preparação para o Mundial de Clubes e estreia contra o Borussia Dortmund, na próxima terça-feira (17).

continua após a publicidade

O elenco do Fluminense no Mundial está quase completo com a chegada de Soteldo, que vestirá a camisa 7. O atacante venezuelano, recém contratado, desembarcou em Colúmbia na madrugada de sábado (14).

Com isso, Renato Gaúcho tem 31 dos 32 jogadores inscritos, faltando apenas a chegada de Jhon Arias, esperado no mesmo dia. O colombiano estava com a seleção até o dia 10 e teve folga antes da viagem por conta do desgaste.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Veja o vídeo do treino dos jogadores "quarterbacks" do Fluminense

Alô, @NFLBrasil! Estão precisando de quarterback e wide receiver aí?



Guga e Renê só não estão no Draft porque o futebol deles é outro! 🤣🤣#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/880OrC0P8S — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 14, 2025

Jogadores do Fluminense brincaram com bola de futebol americano durante treino para o Mundial (Foto: Reprodução/ Fluminense)

Torcida reage ao treino dos jogadores do Fluminense

Nas redes sociais, os torcedores brincaram com a situação. Entre os comentários, desde comparações a Mahomes até críticas aos lançamentos de Thiago Silva.

thiago santos tacando a bola igual uma grenada kkkk — (A$AP) BREgz LoKi 🇭🇺 (@bregz_) June 14, 2025

Guga sabe muito!! Mahomes é o melhor 🫶🏽 — MonikeLourinho (@MonikeLourinho) June 14, 2025

O one hand catch do Rene!! 🥵 — pedro 🔑🌎 (@pdrbrg) June 14, 2025

Confira os inscritos do Fluminense no Mundial e a numeração

1 - Fábio

2 - Samuel Xavier

3 - Thiago Silva

4 - Ignácio

5 - Facundo Bernal

6 - Renê

7 - Yeferson Soteldo

8 - Martinelli

9 - Everaldo

10 - Ganso

11 - Keno

12 - Gabriel Fuentes

14 - Germán Cano

16 - Nonato

17 - Agustín Canobbio

18 - Rubén Lezcano

19 - Joaquín Lavega

21 - Jhon Arias

22 - Juan Freytes

23 - Guga

26 - Manoel

27 - Marcelo Pitaluga

28 - Riquelme Felipe

29 - Thiago Santos

35 - Hércules

37 - Isaque

45 - Lima

50 - Gustavo Ramalho

55 - Wallace Davi

77 - Paulo Baya

90 - Kevin Serna

98 - Vitor Eudes