A derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, nesta sexta-feira (13), impossibilitou o Fluminense de se classificar para a segunda fase do Brasileirão feminino. O Tricolor precisava da vitória para continuar na luta por uma vaga na segunda fase.

Após o jogo, a atacante Cacau falou sobre o desempenho do Flu e lamentou o resultado negativo.

— A gente veio para cá para vencer o jogo, sabíamos que era nossa última chance para tentar a classificação, então viemos muito focadas, trabalhamos bem essa semana, em cima do que o Palmeiras nos oferece para atacar — iniciou a veterana.

Lelê marcou o primeiro gol do Fluminense feminino no jogo. Tainá Maranhão marcou golaço pelo Palmeiras. (Foto: Staff Images Woman/CBF)

— Eu acho que a gente se perdeu no momento que tomou gol (de Tainá Maranhão), com erros que foram falta de atenção mesmo, acabamos pecando. No final é isso, é tudo ou nada (...) a gente perdeu o jogo aqui, mas perdeu com honra — analisou Cacau.

Na temporada 2024, o Tricolor das Laranjeiras também não alcançou a classificação. Na ocasião, terminou na 11ª colocação na primeira fase. Apenas os oito primeiros avançam no torneio.

O Fluminense tem campanha de três vitórias, seis empates e cinco derrotas na competição. Ainda joga na competição, mas apenas para cumprir tabela. A partida, válida pela 15ª rodada, será na próxima quarta-feira (18), às 15h, contra o Real Brasília, no Estádio Moça Bonita, em Bangu (RJ).

