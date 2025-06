Neuer sobre Mundial: ‘Sul-americanos não devem ser subestimadas’

Após golear o Auckland City por 10 a 0, Manuel Neuer, do Bayern de Munique, estaria de olho no confronto contra o Boca Juniors. O ídolo garantiu que a equipe precisa ter calma diante do clube argentino, já que o adversário é mais perigoso que o time neozelandês, afirmando que times sul-americanos não devem ser subestimados na competição.

Diferente do jogo contra o Auckland City, Manuel Neuer espera um confronto mais equilibrado contra o Boca Juniors. O lendário goleiro do Bayern de Munique, assim como a equipe, assistiu ao desenrolar do confronto do time argentino contra o Benfica, e por isso, afirmou que os bávaros terão que tomar cuidado.

- Estamos definitivamente à espera de um bom ambiente. Todos vimos como esse jogo contra o Benfica se desenrolou. O que aconteceu. Contra o Boca, temos de manter a calma e concentrarmo-nos nos nossos pontos fortes - afirmou Manuel Neuer.

Neuer em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Divulgação / Bayern de Munique)

- Vamos ver como todas as equipes se saem e se adaptam às condições. E a fase eliminatória será outra história. É claro que as equipes europeias são as favoritas, mas as equipes sul-americanas não devem ser subestimadas - completou o lendário goleiro.

Kompany, técnico do Bayern de Munique, também falou sobre o confronto

Vincent Kompany, treinador do clube bávaro, seguiu na linha de que o jogo pode ser diferente do que foi o Auckland City, afirmando que o confronto será um destaque da fase de grupos, já que são equipes de grandes tradições no futebol mundial.

- Se eu não fosse treinador do Bayern, ainda assim teria ido ver este jogo. São clubes com grande tradição na Europa e na América do Sul - afirmou o treinador belga.

